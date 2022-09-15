سلطة النقد تطلق حملة لتشجيع الدفع عبر نقاط البيع لدى محطات المحروقات

رام الله - دنيا الوطنأطلقت سلطة النقد في رام الله، وبالتعاون مع وزارة المالية/ الهيئة العامة للبترول، ونقابة أصحاب محطات المحروقات، حملة لتشجيع المواطنين للدفع عبر نقاط البيع لدى محطات المحروقات من خلال بطاقات الصراف الآلي، وذلك بحضور مدير دائرة الاستقرار المالي في سلطة النقد إياد زيتاوي، ومدير الهيئة العامة للبترول مجدي الحسن، والمدراء العامين لمزودي خدمة نقاط البيع (البنك العربي، بنك فلسطين وشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS وممثلي أصحاب محطات المحروقات، وشركات خدمات الدفع الإلكتروني، والمصارف.وخلال كلمته في حفل الإطلاق، أوضح زيتاوي أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار تشجيع المواطنين وأصحاب محطات المحروقات على التحول إلى الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل بالكاش، مشيراً إلى أهمية ذلك في تقليل التكاليف على المستهلك ومحطات المحروقات وتمكين تلك المحطات من إدارة الكاش وتقليل مخاطر الاحتفاظ به، وعدم اضطرارهم للإيداع النقدي لدى المصارف وما يترتب عليه من عمولات، مشيراً إلى أن هذه الحملة سيرافقها منح كافة محطات المحروقات فترة سماح من عمولة التاجر لمدة ستة شهور لتصبح التكلفة 0.0٪.وأكد زيتاوي على عدم تحمل حامل البطاقة لأي مبالغ إضافية على قيمة مشترياته خلال الدفع من خلال نقاط البيع، وأنه تم تقليل العمولة المفروضة على التجار وتثبيتها بحيث تصبح (0.5%( بحد أقصى بعد أن كانت تصل إلى (3%) وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة مع النسب التي كانت موجودة سابقاً وكذلك مقارنة مع الدول المحيطة، مؤكداً على أن سلطة النقد لا تتقاضى أي رسوم لمرور الحركات عبر النظام.وأشار إلى مبادرات سلطة النقد لتعزيز استخدام قنوات الدفع الإلكتروني من خلال إلزام المصارف بإصدار بطاقة صراف آلي لكل حساب يتم فتحه، وكذلك السماح لشركات الدفع بإصدار البطاقات مسبقة الدفع (سواء من خلال محفظة الكترونية أو بدون) مما يمكن المستخدمين الذين لا يملكون حسابات بنكية من التمتع بالمزايا المتاحة للعملاء البنكيين في استخدام البطاقات في عمليات الدفع والشراء سواء عبر نقاط البيع أو التجارة الإلكترونية.من جانبه، أشار مدير الهيئة العامة للبترول مجدي الحسن إلى أهمية التحول للدفع الإلكتروني في محطات الوقود لما له من أثر كبير في التسهيل على المواطنين باستخدام طرق الدفع الحديثة بسهولة وأمان، فضلاً عن أن هذا التحول سيتيح لهم مستقبلاً الاستفادة من خدمات محطات الوقود على مدار 24 ساعة من خلال الخدمة الذاتية.وأوضح الحسن أن انتهاج الدفع الإلكتروني في محطات الوقود سيعمل على تخطي الكثير من العقبات التي يواجهها أصحاب محطات الوقود سيما ما يتعلق بتكدس الكاش لديهم، كما أنه سيوفر عليهم تكلفة نقل تلك الأموال إلى البنوك خاصة في ظل الصعوبات والمتغيرات الصحية والأمنية التي قد تطرأ في أي وقت.وتم خلال الحفل تقديم عروض توضيحية من قبل مزودي خدمة نقاط البيع حول آليات اشتراك محطات الوقود بخدمة نقاط البيع، والميزات التي سيحصلون عليها، وتم الاستماع لملاحظات أصحاب محطات الوقود واستفساراتهم حول الدفع عن طريق نقاط البيع.الجدير بالذكر أن عدد محطات الوقود في الضفة الغربية 190 تقريباً، وبلغت نسبة المحطات التي تم تركيب نقاط بيع لديها حوالي 80%، وحتى نهاية الربع الثاني من العام 2022، بلغ عدد نقاط البيع لدى كافة القطاعات 10,744، وعدد البطاقات المدينة 1,362,687 بطاقة.