شؤون فلسطينية

"الداخلية" تعلن إطلاق المنهاج التدريبي للنوع الاجتماعي في قوى الأمن الفلسطيني

"الداخلية" تعلن إطلاق المنهاج التدريبي للنوع الاجتماعي في قوى الأمن الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، إطلاق المنهاج التدريبي الفلسطيني الأساسي للنوع الإجتماعي في قوى الأمن الفلسطيني، وذلك بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومحافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، وعدد من ضباط المؤسسة الأمنية، وقائد فريق الدعم البريطاني في فلسطين العميد الكسندر سميث، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي، وممثلي وحدات النوع الإجتماعي في المؤسسة الأمنية، حيث تم تكريم الفريق الذي أعد المنهاج والدليل التدريبي للنوع الاجتماعي.

وأكد هب الريح سعي الوزارة الحثيث لتوفير وتطوير مواردها البشرية للقيام بالمهام على المستوى السياسي والأمني، مشدداً على أهمية برنامج النوع الإجتماعي في سياق الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، اضافة للتدريب باعتباره مسارا استراتيجيا هاماً، مبدياً إعتزازه وتقديره لمنتسبات المؤسسة الأمنية ودورهن الفاعل في خدمة الوطن وتحقيق الأمن للمواطن.

وأشار هب الريح إلى أن عدد العاملات في المؤسسة الأمنية قد بلغ ما نسبته 7.4٪ من إجمالي عدد القوات، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على الاستمرار بالاهتمام بكافة قضايا النوع الاجتماعي، مثمناً جهد الفريق الذي ساهم بانجاز المنهاج التدريبي، والتعاون المثمر من فريق الدعم البريطاني والجهات الدولية الداعمة.

بدورها ثمنت د. غنام دور المرأة الفلسطينية باعتبارها مكوناً رئيسياً حاضراً على امتداد محطات النضال والصمود الفلسطيني، بالاضافة لدورها الاساسي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الأمنية والمدنية، مشددة على أهمية هذا المنهاج في تعزيز دور المرأة وادماج النوع الاجتماعي بمختلف مكوناته.

من جانبه أكد العميد سميث حرص فريق الدعم البريطاني على استمرار وتعزيز التعاون مع وزارة الداخلية، من أجل تعزيز الاستجابة لقضايا النوع الاجتماعي، مشيداً بانجاز المنهاج التدريبي معتبراً إياه في غاية الأهمية بالنسبة للجانب الفلسطيني، بالاضافة الى اتمام مشروع التدقيق التشاركي الاسبوع الماضي الذي جاء بتعاون مثمر بين الجانبين.



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