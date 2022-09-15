السفير عطية يلتقي مسؤول أوروبي لوضعه بصورة ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنالتقى السفير عادل عطية، السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي، مع مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان ايمون جلمور، لوضعه في صورة ما يتعرضون له اسرانا الابطال في سجون الاحتلال من عمليات اضطهاد وتعذيب ممنهجة وقمع داخل السجون الاسرائيلية .وقدم السفير عطية المبعوث الأوروبي لحقوق الانسان عرضًا مفصلًا عن وضع المعتقلين والإهمال الصحي المتعمد بطريقة تشكل انتهاك صارخ لجميع القوانين والاعراف الدولية، وطالبه بضرورة تحرك الاتحاد واتخاذ اجراءات عملية من خلال تطبيق نص الفقرة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد واسرائيل والتي تنص على ان العلاقات بين الطرفين ترتكز على احترام حقوق الانسان والقانون الدولي.وتأتي هذه الخطوة ضمن حراكاً دبلوماسياً وقانونياً متواصلاً نصرة للأسرى وحقوقهم، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، وبإيعاز من وزارة الخارجية لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى.