دولي

تركيا: فائض في الميزانية و"فيتش" ترفع توقعات النمو

تركيا: فائض في الميزانية و"فيتش" ترفع توقعات النمو
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حققت تركيا فائضا في موازنتها العامة خلال شهر أغسطس الماضي، فيما رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، توقعاتها للنمو الاقتصادي في البلاد.

وبحسب موقع (سكاي نيوز) فقد سجلت الميزانية المركزية لتركيا فائضا قدره 3.59 مليار ليرة (197 مليون دولار) في أغسطس، بينما بلغ الفائض الأولي 26.23 مليار ليرة، بحسب بيانات وزارة المالية، الصادرة الخميس.

وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعويض خسائر المودعين بالليرة، والتي تم تبنيها في ديسمبر لوقف تراجع العملة 15 مليار ليرة في أغسطس.

وسجلت الميزانية في الأشهر الثمانية الأولى من العام فائضا 33.13 مليار ليرة، وفائضا أوليا 207.12 مليار ليرة. وبلغت مدفوعات خطة دعم المودعين 75.61 مليار ليرة في تلك الفترة.

من جهة أخرى، رفعت وكالة فيتش الدولية، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري من 4.5 بالمئة إلى 5.2 بالمئة.

وأوضحت فيتش في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بعنوان "صدمات العرض والتضخم يضربان بشدة الاقتصاد العالمي"، أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الثاني من العام الجاري "نموا كبيرا" مدفوعا بقوة الصادرات والاستهلاك.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي خلال العام الجاري نموا بمقدار 5.2 بالمئة، و2.9 بالمئة خلال العامين 2023 و2024.

أخبار ذات صلة

بعد تعرضه لحادث سير.. الرئاسة الأوكرانية تكشف الحالة الصحية لـ&#34;زيلنسكي&#34;

بعد تعرضه لحادث سير.. الرئاسة الأوكرانية تكشف الحالة الصحية لـ"زيلنسكي"

البحرية الروسية ونظيرتها الصينية تسيران دوريات مشتركة بالمحيط الهادئ

البحرية الروسية ونظيرتها الصينية تسيران دوريات مشتركة بالمحيط الهادئ

وزير الخارجية الإماراتي يصل تل أبيب في زيارة رسمية

وزير الخارجية الإماراتي يصل تل أبيب في زيارة رسمية

فتح باب التسجيل أمام القوائم لانتخابات (كنيست)

فتح باب التسجيل أمام القوائم لانتخابات (كنيست)

&#34;الصحة العالمية&#34;: نهاية وباء (كورونا) باتت قريبة

"الصحة العالمية": نهاية وباء (كورونا) باتت قريبة

(موقع واللا): شخصية إماراتية بارزة تتلقى المشورة من مستشارة رئيس الموساد

(موقع واللا): شخصية إماراتية بارزة تتلقى المشورة من مستشارة رئيس الموساد

مع انخفاض البنزين.. التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 9.9%

مع انخفاض البنزين.. التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 9.9%

الخارجية الروسية تدحض المزاعم الأوروبية بخصوص وجهة الحبوب الأوكرانية

الخارجية الروسية تدحض المزاعم الأوروبية بخصوص وجهة الحبوب الأوكرانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مخدرات

محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مخدرات

رام الله: حكم بالسجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية

رام الله: حكم بالسجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية

النضال الشعبي تدعو لمحاكمة مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا

النضال الشعبي تدعو لمحاكمة مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تتعمد التصعيد هروباً من استحقاقات السلام

"الخارجية": دولة الاحتلال تتعمد التصعيد هروباً من استحقاقات السلام

بلدية غزة تفتتح معرض &#34;تحدى وإرادة&#34; لدعم ذوي الإعاقة

بلدية غزة تفتتح معرض "تحدى وإرادة" لدعم ذوي الإعاقة

وفد من جمعية رجال الأعمال بغزة يلتقي بالملحق التجاري في القنصلية الفرنسية

وفد من جمعية رجال الأعمال بغزة يلتقي بالملحق التجاري في القنصلية الفرنسية

نادي الأسير: عائلة المعتقل المريض بالسرطان ناصر أبو حميد تتوجه لزيارته

نادي الأسير: عائلة المعتقل المريض بالسرطان ناصر أبو حميد تتوجه لزيارته

شاهد: مركز &#34;رُسل&#34; ينظم معرضه الإبداعي الأول لمواهب الأطفال بغزة

شاهد: مركز "رُسل" ينظم معرضه الإبداعي الأول لمواهب الأطفال بغزة

منوعات

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

شاهد: مي العيدان تحدث ضجة بعدد القضايا التي رفعتها ضد الفنانين

شاهد: مي العيدان تحدث ضجة بعدد القضايا التي رفعتها ضد الفنانين

شاهد: مطربة مصرية شهيرة تبكي على الهواء بسبب التنمر على وزنها

شاهد: مطربة مصرية شهيرة تبكي على الهواء بسبب التنمر على وزنها

طليق آيتن عامر يلفت الأنظار بآخر رسالة غامضة له

طليق آيتن عامر يلفت الأنظار بآخر رسالة غامضة له

محكمة مصرية تصدر قرار بحبس طليق منة عرفة وغرامة مالية ضخمة

محكمة مصرية تصدر قرار بحبس طليق منة عرفة وغرامة مالية ضخمة

شاهد: مؤلف فيلم الجزيرة يهاجم باسم سمرة ويكذبه

شاهد: مؤلف فيلم الجزيرة يهاجم باسم سمرة ويكذبه

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع الفتاة التي اقتحمت المصرف اللبناني

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع الفتاة التي اقتحمت المصرف اللبناني

شاهد: ابن عبير سندر عارضة الأزياء يحرجها على الهواء مباشرة

شاهد: ابن عبير سندر عارضة الأزياء يحرجها على الهواء مباشرة

شاهد: إليسا تتوجه للقضاء لمحاكمة فنان لبناني شهير

شاهد: إليسا تتوجه للقضاء لمحاكمة فنان لبناني شهير

شاهد: ضرة بوسي تخرج عن صمتها وتكذبها.. &#34;جوزي هيطلقها&#34;

شاهد: ضرة بوسي تخرج عن صمتها وتكذبها.. "جوزي هيطلقها"

عربي

الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان

الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان

ميقاتي يؤكد على عدم مغادرته القصر الرئاسي حتى تتألف الحكومة

ميقاتي يؤكد على عدم مغادرته القصر الرئاسي حتى تتألف الحكومة

أمير قطر عن أزمة المقاطعة: لا أودّ الحديث عن الماضي بل نتطلع للمستقبل

أمير قطر عن أزمة المقاطعة: لا أودّ الحديث عن الماضي بل نتطلع للمستقبل

مصرع ثمانية أشخاص بحادث انهيار مبنى سكني في الأردن

مصرع ثمانية أشخاص بحادث انهيار مبنى سكني في الأردن