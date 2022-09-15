شؤون فلسطينية

حركة المقاومة الشعبية تصدر تصريحًا في الذكرى الـ29 لاتفاق أوسلو

حركة المقاومة الشعبية تصدر تصريحًا في الذكرى الـ29 لاتفاق أوسلو
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الشعبية، تصرحيًا صحفيًا في الذكرى الـ29 لاتفاق أوسلو، حيث قالت "تحل على شعبنا ذكرى اتفاق أوسلو المشؤوم، الذي جرى التفريط به بحق شعبنا بأرضه التاريخية، وأعطى شرعية زائفة للعدو الصهيوني المجرم.

وتابعت:"لقد أسهم الاتفاق بإحداث انقسام حاد في مجتمعنا الفلسطيني والحركة الوطنية ، والذي كان خطيئة سياسية، ساهمت في تغول الاحتلال على شعبنا وقضيته".

وأضافت: "بعد نحو 29 عاماً من الاتفاقية، نجد أنفسنا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة الانسحاب الفوري من الاتفاقية، واعلان برنامج كفاحي مقاوم يحقق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال".

وختمت: "ن ما فشل العدو بتحقيقه من خلال اتفاقية اوسلو، وآثارها الكارثية والمدمرة على شعبنا الفلسطيني، لن يحققه بغيرها، وإننا ماضون في طريقنا نحو استعادة حقنا في أرضنا ومقدساتنا، بكل السبل والطرق المشروعة".

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