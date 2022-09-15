كيف علقت الجهاد الإسلامي على بيان حماس بشأن العلاقات مع سوريا؟

وأضاف في تصريح لوكالة (شهاب) المحلية، أن هذه "الخطوة ستعزز محور المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أكدت اليوم الخميس، على مضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة.





وقالت الحركة في بيانٍ لها، إننا "نعرب عن تقديرنا للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".



