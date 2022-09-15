شؤون فلسطينية

رام الله: حكم بالسجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية

رام الله: حكم بالسجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية
توضيحية
محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة 15 ألف دينار أدرني لمدان بتهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية

رام الله/ مكتب النائب العام: أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي هناء المشني حكماً بإدانة المتهم
(ن،ر) عن التهمة الأولى وهي بيع مخدرات ومؤثرات عقلية سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 والمعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني ، والحبس مدة سنتين
عن تهمة الثانية وهي إحراز مواد مخدرة بقصد تعاطيها سنداً لأحكام المادة 5/1 من ذات القرار بقانون، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن المؤبد 15 سنة والغرامة 15 ألف دينار أردني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة رنا ابودواس،  وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة
الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.
 

أخبار ذات صلة

حركة المقاومة الشعبية تصدر تصريحًا في الذكرى الـ29 لاتفاق أوسلو

حركة المقاومة الشعبية تصدر تصريحًا في الذكرى الـ29 لاتفاق أوسلو

&#34;التعليم&#34; بغزة: الكويت تعاقدت مع 500 معلم من قطاع غزة

"التعليم" بغزة: الكويت تعاقدت مع 500 معلم من قطاع غزة

محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مخدرات

محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مخدرات

كيف علقت الجهاد الإسلامي على بيان حماس بشأن العلاقات مع سوريا؟

كيف علقت الجهاد الإسلامي على بيان حماس بشأن العلاقات مع سوريا؟

النضال الشعبي تدعو لمحاكمة مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا

النضال الشعبي تدعو لمحاكمة مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تتعمد التصعيد هروباً من استحقاقات السلام

"الخارجية": دولة الاحتلال تتعمد التصعيد هروباً من استحقاقات السلام

بلدية غزة تفتتح معرض &#34;تحدى وإرادة&#34; لدعم ذوي الإعاقة

بلدية غزة تفتتح معرض "تحدى وإرادة" لدعم ذوي الإعاقة

الرئاسة: على الاحتلال وقف تصعيده الخطير الذي سيجر المنطقة لمزيد من التدهور

الرئاسة: على الاحتلال وقف تصعيده الخطير الذي سيجر المنطقة لمزيد من التدهور

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مخدرات

محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مخدرات

رام الله: حكم بالسجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية

رام الله: حكم بالسجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية

النضال الشعبي تدعو لمحاكمة مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا

النضال الشعبي تدعو لمحاكمة مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تتعمد التصعيد هروباً من استحقاقات السلام

"الخارجية": دولة الاحتلال تتعمد التصعيد هروباً من استحقاقات السلام

بلدية غزة تفتتح معرض &#34;تحدى وإرادة&#34; لدعم ذوي الإعاقة

بلدية غزة تفتتح معرض "تحدى وإرادة" لدعم ذوي الإعاقة

وفد من جمعية رجال الأعمال بغزة يلتقي بالملحق التجاري في القنصلية الفرنسية

وفد من جمعية رجال الأعمال بغزة يلتقي بالملحق التجاري في القنصلية الفرنسية

نادي الأسير: عائلة المعتقل المريض بالسرطان ناصر أبو حميد تتوجه لزيارته

نادي الأسير: عائلة المعتقل المريض بالسرطان ناصر أبو حميد تتوجه لزيارته

شاهد: مركز &#34;رُسل&#34; ينظم معرضه الإبداعي الأول لمواهب الأطفال بغزة

شاهد: مركز "رُسل" ينظم معرضه الإبداعي الأول لمواهب الأطفال بغزة

منوعات

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

شاهد: مي العيدان تحدث ضجة بعدد القضايا التي رفعتها ضد الفنانين

شاهد: مي العيدان تحدث ضجة بعدد القضايا التي رفعتها ضد الفنانين

شاهد: مطربة مصرية شهيرة تبكي على الهواء بسبب التنمر على وزنها

شاهد: مطربة مصرية شهيرة تبكي على الهواء بسبب التنمر على وزنها

طليق آيتن عامر يلفت الأنظار بآخر رسالة غامضة له

طليق آيتن عامر يلفت الأنظار بآخر رسالة غامضة له

محكمة مصرية تصدر قرار بحبس طليق منة عرفة وغرامة مالية ضخمة

محكمة مصرية تصدر قرار بحبس طليق منة عرفة وغرامة مالية ضخمة

شاهد: مؤلف فيلم الجزيرة يهاجم باسم سمرة ويكذبه

شاهد: مؤلف فيلم الجزيرة يهاجم باسم سمرة ويكذبه

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع الفتاة التي اقتحمت المصرف اللبناني

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع الفتاة التي اقتحمت المصرف اللبناني

شاهد: ابن عبير سندر عارضة الأزياء يحرجها على الهواء مباشرة

شاهد: ابن عبير سندر عارضة الأزياء يحرجها على الهواء مباشرة

شاهد: إليسا تتوجه للقضاء لمحاكمة فنان لبناني شهير

شاهد: إليسا تتوجه للقضاء لمحاكمة فنان لبناني شهير

شاهد: ضرة بوسي تخرج عن صمتها وتكذبها.. &#34;جوزي هيطلقها&#34;

شاهد: ضرة بوسي تخرج عن صمتها وتكذبها.. "جوزي هيطلقها"

عربي

الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان

الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان

ميقاتي يؤكد على عدم مغادرته القصر الرئاسي حتى تتألف الحكومة

ميقاتي يؤكد على عدم مغادرته القصر الرئاسي حتى تتألف الحكومة

أمير قطر عن أزمة المقاطعة: لا أودّ الحديث عن الماضي بل نتطلع للمستقبل

أمير قطر عن أزمة المقاطعة: لا أودّ الحديث عن الماضي بل نتطلع للمستقبل

مصرع ثمانية أشخاص بحادث انهيار مبنى سكني في الأردن

مصرع ثمانية أشخاص بحادث انهيار مبنى سكني في الأردن