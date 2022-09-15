شؤون فلسطينية

بلدية غزة تفتتح معرض "تحدى وإرادة" لدعم ذوي الإعاقة

بلدية غزة تفتتح معرض "تحدى وإرادة" لدعم ذوي الإعاقة
افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج معرض "تحدى و إرادة" للأشغال اليدوية والتطريز الفلاحي لذوي الإعاقة، والذي أقامته قرية الفنون والحرف بالشراكة مع مركز الأطراف الصناعية بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشارك في الافتتاح الذي أقيم في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب المدينة، إلى جانب رئيس البلدية؛ عضوا المجلس البلدي د. جميل طرزي وفداء المدهون، ومدير عام الشؤون الثقافية والمراكز م. عماد صيام، ومديرة القرية م. نهاد شقليه، وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمشاركين من ذوي الإعاقة وذويهم، ولفيف من المهتمين والمواطنين.

وقال رئيس البلدية إن افتتاح المعرض يأتي تأكيدًا من بلدية غزة على دعمها لهذه الشريحة الهامة من أبناء شعبنا الفلسطيني وحقهم في الانخراط بالمجتمع. 

وأشاد السراج بإصرار ذوي الإعاقة على تحدي العقبات وإظهار مواهبهم وإبداعاتهم في مجالات مختلفة.

وأكد على ضرورة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ومساندتهم للانخراط في المجتمع، وإتاحة المجال لهم في المؤسسات والهيئات المختلفة.

وشكر رئيس البلدية القائمين على المعرض والمشاركين من ذوي الإعاقة على دورهم في إنجاح المعرض وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر على دعمها لفئة ذوي الإعاقة.

من جانبه، شكر ماوريتسيو نائب منسق الصحة العامة في الأراضي الفلسطينية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلدية غزة وقرية الفنون والحرف ومركز الأطراف الصناعية على إصرارهم وعملهم المستمر لدعم ذوي الإعاقة في المجتمع.

ويستمر المعرض لمدة يومين، لإتاحة الفرصة للمهتمين لزيارته والاطلاع على الأعمال الفنية والتراثية للمشاركين.







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