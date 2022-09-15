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الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان

الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الخميس، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض مبنى اللوبيدة، الذي انهار يوم الاثنين في العاصمة عمّان.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد قالت المديرية في بيان: ما زالت فرق الإنقاذ تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول المحاصرين كافة.

وكان المدعي العام في عمان قرر توقيف ثلاث أشخاص على ذمة قضية انهيار المبنى وهم أحد ورثة مالك البناء، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة.

ودعا الملك عبد الله الثاني خلال ترؤسه اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته من فرنسا، إلى التوعية حول كيفية التعامل مع المباني القديمة، والاستعانة بالإشراف الهندسي فيما يخص الأبنية.

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