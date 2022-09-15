شاهد: المتطرف يهودا غليك يقتحم مقبرة باب الرحمة وينفخ بـ "البوق"













رام الله - دنيا الوطناقتحم المتطرف يهودا غليك، اليوم الخميس، مقبرة باب الرحمة المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن المتطرف غليك اقتحم مقبرة باب الرحمة ورفع علم الاحتلال على أحد القبور، وقام بالنفخ بالبوق "الشوفار" داخل المقبرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأعلنت منظمات استيطانية، مؤخراً، عزمها نفخ البوق، داخل المسجد الأقصى المبارك، ضمن احتفالها برأس السنة العبرية.و"النفخ بالبوق"، يأتي ضمن الطقوس التلمودية، التي تحمل مغزى سياسيا بالتعامل مع الأقصى باعتباره "الهيكل" المزعوم، تمهيدا لتقسيمه زمانيا ومكانياً.