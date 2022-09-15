حماس: نؤكد مُضيّنا في استئناف وتطوير العلاقات الراسخة مع سوريا

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، على مضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة.وقالت الحركة في بيانٍ لها، إننا "نعرب عن تقديرنا للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".وأضافت:"نتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".كما أدانت الحركة العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا وخاصة قصف مطاريْ دمشق وحلب مؤخرًا، مؤكدةً "وقوفها إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان".وأكدت خلال البيان على موقفها "الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ونرفض أي مساس بذلك".وتابعت: "مسلسل القتل وجرائم الاحتلال المتواصلة لن تكسر إرادة شعبنا وسيعلم الاحتلال أن لا مقام له على هذه الأرضوأكملت: "ننحاز إلى أمتنا في مواجهة المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة إلى تجزئتها وتقسيمها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي لمخططاته".ودعت الحركة إلى "إنهاء جميع مظاهر الصراع في الأمة، وتحقيق المصالحات والتفاهمات بين مكوّناتها ودولها وقواها عبر الحوار الجاد، بما يحقق مصالح الأمة ويخدم قضاياها".