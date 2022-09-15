وفد من جمعية رجال الأعمال بغزة يلتقي بالملحق التجاري في القنصلية الفرنسية

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بالملحق التجاري في القنصلية الفرنسية في قطاع غزة، زينة عياد، ولورينزو ساشيافي.جاء ذلك خلال زيارة للوفد ممثلاً برئيس الجمعية أحمد أبو عيدة وعضو مجلس الإدارة المهندس محمد الغصين والمدير التنفيذي م. محمد مشتهى، والمسئول الإداري شادي الملاحي إلى المركز الثقافي الفرنسي.واتفق الطرفين على وضع رجال الأعمال على سلم أوليات القنصلية للمشاركة في المؤتمرات والمعارض في فرنسا، وتسهيل حصولهم على الفيزا الفرنسية وتسريع الإجراءات المتعلقة بها.وأكد الطرفان على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي وعقد ورش عمل ولقاءات دورية لاطلاع رجال الاعمال على المنح الفرنسية الجديدة المتاحة وآليات تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.وشرح أبو عيدة للملحق التجاري أهم مشاكل القطاع الخاص والمعيقات التي تواجه رجال الاعمال في حرية التنقل عبر المعابر.