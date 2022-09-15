غزة: "المحكمة العسكرية" تمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه

رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، المتهم/ محمد إبراهيم محمد عابد، هوية رقم (800489098) سكان غزة، عشرة أيام من تاريخ يوم الأربعاء الموافق 14/09/2022م، لتسليم نفسه للقضاء العسكري.وشددت المحكمة، وفق ما ذكر موقع وزارة الداخلية، أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فاراً من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابياً.وأكدت على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة.