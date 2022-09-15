شاهد: مركز "رُسل" ينظم معرضه الإبداعي الأول لمواهب الأطفال بغزة

وقال المدير التنفيذي لجمعية معهد الأمل للأيتام، إياد المصري، إن "معرض رسُل رسالة إلى العالم أجمع، لأن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة".





وأضاف المصري "لدينا أطفال موهوبين وشعب مناضل على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها إلا أنه يأبى الانكسار".





وأكمل أن المعرض يضم 200 طفلًا موهوبًا، يعرضون إنجازاتهم التي تحمل رسائل متنوعة في عدة أندية، مثل نادي العلوم، والفنون، والاتصال والتواصل، والملتيميديا.





وبيّن المصري أنه "يأمل بأن يكون المشروع على مستوى العالم أجمع، وليس في فلسطين فقط، مؤكدًا أن هذه المشاريع تساعد على دعم وتشجيع أبنائنا في المستقبل".



