شاهد: مركز "رُسل" ينظم معرضه الإبداعي الأول لمواهب الأطفال بغزة
نظم مركز رُسل لرعاية الموهوبين بقطاع غزة، معرضه الأول في منتجع الشاليهات السياحي، والذي يعتبر باكورة عمل استمر لمدة 4 سنوات.
يأتي هذا المعرض بتمويل من الإغاثة الإسلامية "فلسطين"، بالشراكة مع جمعية منتدى التواصل في المحافظة الوسطى، ومعهد الأمل للأيتام بمدينة غزة.
وتمكن 400 طفل من إنتاج المشاريع الإبداعية في مجالات متنوعة منها العلوم والإعلام والوسائط المتعددة والفنون وحقوق الإنسان، التي تعالج مشاكل وقضايا متعددة.
وقال المدير التنفيذي لجمعية معهد الأمل للأيتام، إياد المصري، إن "معرض رسُل رسالة إلى العالم أجمع، لأن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة".
وأضاف المصري "لدينا أطفال موهوبين وشعب مناضل على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها إلا أنه يأبى الانكسار".
وأكمل أن المعرض يضم 200 طفلًا موهوبًا، يعرضون إنجازاتهم التي تحمل رسائل متنوعة في عدة أندية، مثل نادي العلوم، والفنون، والاتصال والتواصل، والملتيميديا.
وبيّن المصري أنه "يأمل بأن يكون المشروع على مستوى العالم أجمع، وليس في فلسطين فقط، مؤكدًا أن هذه المشاريع تساعد على دعم وتشجيع أبنائنا في المستقبل".
بدورها، قالت مسؤولة الإعلام في جمعية منتدى التواصل، مشيرة توفيق، إن" معرض رُسل باكورة عمل استمر لمدة أربع سنوات، تم العمل مع قرابة 400 طفل، تمكنوا من إنتاج مشارع إبداعية في مجالات متنوعة كالعلوم والإعلام والوسائط المتعددة".
وأكدت في تصريح لـ "دنيا الوطن"، على أن الأطفال انتجوا ما يقارب 90 مشروعاً، يهتموا بالمشكلات الفلسطينية اليومية.
وبينت أن إحدى هذه المشاريع يحاول حل مشكلة المزارعين الذين لا يستطيعون الوصول للمناطق الحدودية لإطعام حيواناتهم.
التعليقات