ميقاتي يؤكد على عدم مغادرته القصر الرئاسي حتى تتألف الحكومة



وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد قال ميقاتي في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا: إن "الاجتماع كان نصف ساعة وليس دقائق، وبعد عودتي من الخارج سأزور فخامة الرئيس، ولن أغادر القصر حتى تتألف الحكومة".



يذكر أنه بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في مايو الماضي، كلف المجلس النيابي الجديد ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية. إلا أن عملية التأليف ما زالت تواجه العراقيل.



وحصد ميقاتي يومها على 54 صوتا من أصوات النواب (128) خلال استشارات أجراها رئيس الجمهورية. وامتنع 46 نائبا، بينهم مستقلون وكتلة حزب القوات اللبنانية المعارضة المؤلفة من 19 نائبا، عن تسمية أحد.



واختار آخرون بينهم كتلة حزب الكتائب المعارض (4 نواب) وكتلة الحزب الاشتراكي بزعامة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط (معارضة 8 نواب) السفير السابق نواف سلام.



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، أنه لن يغادر قصر بعبدا الرئاسي حتى يتم تأليف الحكومة.