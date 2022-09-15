العاهل الأردني: سنقدم الدعم للمتضررين من انهيار مبنى عمّان



واستمع العاهل إلى إيجاز قدمه رئيس الوزراء بشر الخصاونة عبر اتصال مرئي، عن الإجراءات المتخذة في التعامل مع الحادث، وسرعة الاستجابة لتقديم سبل الرعاية اللازمة للأسر المتضررة.



وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من مختلف الجهات ذات العلاقة، خصوصا فرق الدفاع المدني التي تواصل مهامها بكفاءة واحترافية.





وقال مسؤولون مساء الأربعاء إن فرق الإنقاذ تبحث لليوم الثاني على التوالي عن ناجين تحت أنقاض المبنى، في كارثة تأكد فيها مقتل 9 حتى الآن، وكان 25 شخصا على الأقل في المبنى عندما انهار مساء الثلاثاء.



وقضى عمال الدفاع المدني طيلة الليل في إزالة الأسطح الخرسانية المنهارة ورفع الأنقاض في محاولة للبحث عن ناجين.



وأعلنت مصادر طبية انتشال ما يقرب من 12 شخصا حتى الآن، من بينهم عدد من الإصابات الخطيرة.



و قالت الحكومة في وقت سابق إنها تعتقد أن هناك ما لا يقل عن 10 أشخاص تحت الأنقاض، وقد يكون بعضهم أحياء.



و قال مصدر قضائي الأربعاء إن النائب العام فتح تحقيقا جنائيا بحق مقاول بناء، كان يحفر في المبنى في الأيام القليلة الماضية قبل انهياره، وأحد ملاك المبنى، فيما يتصل بالواقعة.



رام الله - دنيا الوطنصرح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده عازمخة على تقديم كل أشكال المساعدة للأسر المتضررة، بحادث انهيار مبنى في منطقة اللويبدة وسط عمّان الذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، فقد أشاد الملك عبد الله خلال ترؤسه اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، فور عودته إلى الأردن، الأربعاء، بجهود إنقاذ المحاصرين، معرباً عن تعازيه لأسر ضحايا الحادث الأليم وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.وشدد على أهمية توعية المواطنين حول كيفية التعامل مع المباني القديمة، والاستعانة بالإشراف الهندسي فيما يخص الأبنية.