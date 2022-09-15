عربي

العاهل الأردني: سنقدم الدعم للمتضررين من انهيار مبنى عمّان

العاهل الأردني: سنقدم الدعم للمتضررين من انهيار مبنى عمّان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
صرح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده عازمخة على تقديم كل أشكال المساعدة للأسر المتضررة، بحادث انهيار مبنى في منطقة اللويبدة وسط عمّان الذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، فقد أشاد الملك عبد الله خلال ترؤسه اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، فور عودته إلى الأردن، الأربعاء، بجهود إنقاذ المحاصرين، معرباً عن تعازيه لأسر ضحايا الحادث الأليم وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وشدد على أهمية توعية المواطنين حول كيفية التعامل مع المباني القديمة، والاستعانة بالإشراف الهندسي فيما يخص الأبنية. 

واستمع العاهل إلى إيجاز قدمه رئيس الوزراء بشر الخصاونة عبر اتصال مرئي، عن الإجراءات المتخذة في التعامل مع الحادث، وسرعة الاستجابة لتقديم سبل الرعاية اللازمة للأسر المتضررة.

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من مختلف الجهات ذات العلاقة، خصوصا فرق الدفاع المدني التي تواصل مهامها بكفاءة واحترافية.

وقال مسؤولون مساء الأربعاء إن فرق الإنقاذ تبحث لليوم الثاني على التوالي عن ناجين تحت أنقاض المبنى، في كارثة تأكد فيها مقتل 9 حتى الآن، وكان 25 شخصا على الأقل في المبنى عندما انهار مساء الثلاثاء.

وقضى عمال الدفاع المدني طيلة الليل في إزالة الأسطح الخرسانية المنهارة ورفع الأنقاض في محاولة للبحث عن ناجين.

وأعلنت مصادر طبية انتشال ما يقرب من 12 شخصا حتى الآن، من بينهم عدد من الإصابات الخطيرة.

و قالت الحكومة في وقت سابق إنها تعتقد أن هناك ما لا يقل عن 10 أشخاص تحت الأنقاض، وقد يكون بعضهم أحياء.

و قال مصدر قضائي الأربعاء إن النائب العام فتح تحقيقا جنائيا بحق مقاول بناء، كان يحفر في المبنى في الأيام القليلة الماضية قبل انهياره، وأحد ملاك المبنى، فيما يتصل بالواقعة.

أخبار ذات صلة

الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان

الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان

ميقاتي يؤكد على عدم مغادرته القصر الرئاسي حتى تتألف الحكومة

ميقاتي يؤكد على عدم مغادرته القصر الرئاسي حتى تتألف الحكومة

أمير قطر عن أزمة المقاطعة: لا أودّ الحديث عن الماضي بل نتطلع للمستقبل

أمير قطر عن أزمة المقاطعة: لا أودّ الحديث عن الماضي بل نتطلع للمستقبل

مصرع ثمانية أشخاص بحادث انهيار مبنى سكني في الأردن

مصرع ثمانية أشخاص بحادث انهيار مبنى سكني في الأردن

مدير مركز لندن للبحوث: ميزانيات البحث العلمي العربي الخجولة تؤشر لمستقبل ضبابي

مدير مركز لندن للبحوث: ميزانيات البحث العلمي العربي الخجولة تؤشر لمستقبل ضبابي

الرئيس اللبناني: اتصالات ملف ترسيم الحدود البحرية قطعت شوطًا متقدمًا

الرئيس اللبناني: اتصالات ملف ترسيم الحدود البحرية قطعت شوطًا متقدمًا

رئيس البرلمان العربي: تعزيز ممارسة الديمقراطية في الدول العربية يساهم في بناء المجتمعات ونهضتها

رئيس البرلمان العربي: تعزيز ممارسة الديمقراطية في الدول العربية يساهم في بناء المجتمعات ونهضتها

فيديو: لبنانية تقتحم مصرفا في بيروت للمطالبة بأموالها بقوة

فيديو: لبنانية تقتحم مصرفا في بيروت للمطالبة بأموالها بقوة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34; والبنك الدولي يبحثان جهود تحسين بيئة الأعمال

"الاقتصاد" والبنك الدولي يبحثان جهود تحسين بيئة الأعمال

سلطة النقد تطلق حملة لتشجيع الدفع عبر نقاط البيع لدى محطات المحروقات

سلطة النقد تطلق حملة لتشجيع الدفع عبر نقاط البيع لدى محطات المحروقات

&#34;الداخلية&#34; تعلن إطلاق المنهاج التدريبي للنوع الاجتماعي في قوى الأمن الفلسطيني

"الداخلية" تعلن إطلاق المنهاج التدريبي للنوع الاجتماعي في قوى الأمن الفلسطيني

السفير عطية يلتقي مسؤول أوروبي لوضعه بصورة ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال

السفير عطية يلتقي مسؤول أوروبي لوضعه بصورة ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال

محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مخدرات

محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مخدرات

رام الله: حكم بالسجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية

رام الله: حكم بالسجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية

النضال الشعبي تدعو لمحاكمة مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا

النضال الشعبي تدعو لمحاكمة مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تتعمد التصعيد هروباً من استحقاقات السلام

"الخارجية": دولة الاحتلال تتعمد التصعيد هروباً من استحقاقات السلام

منوعات

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

شاهد: مي العيدان تحدث ضجة بعدد القضايا التي رفعتها ضد الفنانين

شاهد: مي العيدان تحدث ضجة بعدد القضايا التي رفعتها ضد الفنانين

شاهد: مطربة مصرية شهيرة تبكي على الهواء بسبب التنمر على وزنها

شاهد: مطربة مصرية شهيرة تبكي على الهواء بسبب التنمر على وزنها

طليق آيتن عامر يلفت الأنظار بآخر رسالة غامضة له

طليق آيتن عامر يلفت الأنظار بآخر رسالة غامضة له

محكمة مصرية تصدر قرار بحبس طليق منة عرفة وغرامة مالية ضخمة

محكمة مصرية تصدر قرار بحبس طليق منة عرفة وغرامة مالية ضخمة

شاهد: مؤلف فيلم الجزيرة يهاجم باسم سمرة ويكذبه

شاهد: مؤلف فيلم الجزيرة يهاجم باسم سمرة ويكذبه

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع الفتاة التي اقتحمت المصرف اللبناني

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع الفتاة التي اقتحمت المصرف اللبناني

شاهد: ابن عبير سندر عارضة الأزياء يحرجها على الهواء مباشرة

شاهد: ابن عبير سندر عارضة الأزياء يحرجها على الهواء مباشرة

شاهد: إليسا تتوجه للقضاء لمحاكمة فنان لبناني شهير

شاهد: إليسا تتوجه للقضاء لمحاكمة فنان لبناني شهير

شاهد: ضرة بوسي تخرج عن صمتها وتكذبها.. &#34;جوزي هيطلقها&#34;

شاهد: ضرة بوسي تخرج عن صمتها وتكذبها.. "جوزي هيطلقها"

عربي

الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان

الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان

ميقاتي يؤكد على عدم مغادرته القصر الرئاسي حتى تتألف الحكومة

ميقاتي يؤكد على عدم مغادرته القصر الرئاسي حتى تتألف الحكومة

أمير قطر عن أزمة المقاطعة: لا أودّ الحديث عن الماضي بل نتطلع للمستقبل

أمير قطر عن أزمة المقاطعة: لا أودّ الحديث عن الماضي بل نتطلع للمستقبل

مصرع ثمانية أشخاص بحادث انهيار مبنى سكني في الأردن

مصرع ثمانية أشخاص بحادث انهيار مبنى سكني في الأردن