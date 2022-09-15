بينهم شقيقان.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 13 مواطنًا من محافظات الخليل وجنين.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلّا من الأسير المحرر قتيبة جرادات، ومجدي محمد عريف جرادات، وأحمد حسن الفروخ، ومؤمن عزيز الفروخ، من بلدة سعير، والشقيقين عامر، وناصر إسماعيل أبو فنار من بلدة يطا، وأحمد كمال غنيمات، ومجد عبد الغفار غنيمات من صوريف، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في منطقة الحواور في بلدة حلحول شمال الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال كلًّا من الأسير المحرر أيسر الأطرش، يوسف محمود فشافشة، عامر عابد، عمر عابد، جلال ملحم، محمد عدنان عابد.