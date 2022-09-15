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أمير قطر عن أزمة المقاطعة: لا أودّ الحديث عن الماضي بل نتطلع للمستقبل

أمير قطر عن أزمة المقاطعة: لا أودّ الحديث عن الماضي بل نتطلع للمستقبل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده تتطلع إلى المستقبل، فنحن نمر بمرحلة جديدة تسير فيها الأمور نحو الاتجاه الصحيح.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد أوضح بن حمد في حديث لصحيفة "لوبوان" الفرنسية عرّج فيه على الأزمة بين الدوحة، والسعودية والبحرين والإمارات ومصر، قائلاً: إنه "لا يودّ الحديث عن الماضي".

وأضاف: "ندرك أن وجهات النظر قد تتباين أحيانا، ونستعد للمستقبل مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر أساسي لإطلاق إمكانات الشباب في المنطقة".

وصرح بأن وحدتهم وتعاونهم أمران مهمان للعالم أجمع، مشددا على أن مجلس التعاون الخليجي يمر بمرحلة تعاف بعد صدمة كبيرة واضطرابات.

وردا على سؤال ما الذي أزعج جيرانكم لهذه الدرجة.. هل هو المسار الذي تنتهجه الدولة.. أم نظام تعاقب السلطة.. أم العلاقة مع إيران، قال: "بكل صدق، وكما قلت لك سابقا، لا أرى أي طائل من التحدث عن الماضي".

وأضاف: "إيران وهي دولة بالغة الأهمية بالنسبة لنا تربطنا بها علاقة تاريخية، ونشجع جميع دول مجلس التعاون الخليجي وإيران على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.

وأشار إلى وجود تباينات لدى الجميع، لكن يتوجب علينا الجلوس معا ومناقشتها مع الإيرانيين بشكل مباشر ومن دون أي تدخل خارجي.

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