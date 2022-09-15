دولي

البحرية الروسية ونظيرتها الصينية تسيران دوريات مشتركة بالمحيط الهادئ

البحرية الروسية ونظيرتها الصينية تسيران دوريات مشتركة بالمحيط الهادئ
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن قوات البحرية الروسية ونظيرتها الصينية تقوم بدوريات مشتركة في المحيط الهادئ.

وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فقد جاء في بيان للوزارة على تطبيق تليغرام أن الجانبين يقومان بمناورات تكتيكية مشتركة وتدريبات عسكرية تتضمن استخدام المدفعية وطائرات هليكوبتر.

وأضافت أن مهام الدوريات تشمل تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، ودعم السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومراقبة السواحل وحماية المواقع الاقتصادية البحرية الروسية والصينية.

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