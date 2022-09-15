(حماس) تعلّق على جريمة اغتيال الفتى عدي صلاح من جنين

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، إن "العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمه باغتيال الشهيد الفتى عدي صلاح في كفردان في جنين تدلل على عقليته الارهابية الاجرامية".وتابع خلال تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن "هذه الجريمة النكراء لن تمر دون حساب ولن توقف الثورة المتصاعدة في جنين البطولة والضفة الغربية".وأضاف أن "هذه الدماء الزكية ستكون وقودا للمقاومة في الضفة الغربية".وأكمل: "إن الرد على هذه الجريمة يكون بتصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال في نقاط التماس في الضفة الغربية".