مصرع ثمانية أشخاص بحادث انهيار مبنى سكني في الأردن

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة وفيات حادث انهيار مبنى سكني في منطقة اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمان إلى ثماني وفيات.وقالت مديرية الأمن العام الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، إن فرق الإنقاذ في موقع انهيار المبنى في منطقة اللويبدة أخلت جثة ثامنة من تحت الأنقاض.وأضافت المديرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا): "ما زالت فرق الإنقاذ تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول لجميع المحاصرين".وفي وقت سابق، اليوم، أخلت فرق الإنقاذ جثتين من تحت أنقاض المبنى الذي انهار يوم أمس الثلاثاء.