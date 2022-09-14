شؤون فلسطينية

ملك الأردن يؤكد ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين

ملك الأردن يؤكد ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين
الملك عبدالله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
جدد الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

وثمن العاهل الأردني موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي الداعم لخيار حل الدولتين.

وحذر من الاستمرار بالإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تقوض فرص تحقيق السلام، وتعرض المنطقة لمزيد من العنف.

من جهته، عبر الرئيس الفرنسي عن تقديره للدور الذي يقوم به الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني في السعي نحو تحقيق السلام في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.

وأكد حرص بلاده على توطيد علاقات الصداقة مع المملكة، ومواصلة التنسيق الوثيق بما يخدم مصالحهما المشتركة.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يترأس اجتماعًا للجنة التنفيذية

الرئيس عباس يترأس اجتماعًا للجنة التنفيذية

ملحق كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الخميس

ملحق كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الخميس

غزة: ورشة توعوية للفتيات ذوات الإعاقة حول الحماية من التحرش الجنسي

غزة: ورشة توعوية للفتيات ذوات الإعاقة حول الحماية من التحرش الجنسي

&#34;الخارجية&#34;: الاستيطان أبشع أشكال التصعيد وإرهاب دولة منظم

"الخارجية": الاستيطان أبشع أشكال التصعيد وإرهاب دولة منظم

الاحتلال يلغي الجلسة المخصصة للنظر في قضية الأسير ناصر أبو حميد

الاحتلال يلغي الجلسة المخصصة للنظر في قضية الأسير ناصر أبو حميد

محكمة بداية رام الله تصدر حكمًا بالأشغال الشاقة لمدانين بتهمة القتل المشترك

محكمة بداية رام الله تصدر حكمًا بالأشغال الشاقة لمدانين بتهمة القتل المشترك

منها تجميد تصاريح.. قرارات إسرائيلية عقب عملية معبر (الجلمة)

منها تجميد تصاريح.. قرارات إسرائيلية عقب عملية معبر (الجلمة)

&#34;الشرطة&#34; بغزة: وفاة شاب جراء إصابته بطلق ناري بالخطأ

"الشرطة" بغزة: وفاة شاب جراء إصابته بطلق ناري بالخطأ

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ملك الأردن يؤكد ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين

ملك الأردن يؤكد ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين

ملحق كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الخميس

ملحق كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الخميس

غزة: ورشة توعوية للفتيات ذوات الإعاقة حول الحماية من التحرش الجنسي

غزة: ورشة توعوية للفتيات ذوات الإعاقة حول الحماية من التحرش الجنسي

&#34;الخارجية&#34;: الاستيطان أبشع أشكال التصعيد وإرهاب دولة منظم

"الخارجية": الاستيطان أبشع أشكال التصعيد وإرهاب دولة منظم

&#34;الشرطة&#34; بغزة: وفاة شاب جراء إصابته بطلق ناري بالخطأ

"الشرطة" بغزة: وفاة شاب جراء إصابته بطلق ناري بالخطأ

وفد قيادي من الجبهة الشعبيّة يُغادر غزة في جولةٍ خارجية

وفد قيادي من الجبهة الشعبيّة يُغادر غزة في جولةٍ خارجية

الرئيس عباس يوجه الحكومة بالعمل على تشجيع الاستثمار في فلسطين

الرئيس عباس يوجه الحكومة بالعمل على تشجيع الاستثمار في فلسطين

اشتية يستعرض سير تنفيذ أجندة الإصلاح التي أقرتها الحكومة

اشتية يستعرض سير تنفيذ أجندة الإصلاح التي أقرتها الحكومة

منوعات

شاهد: بوسي تشرح تفاصيل صادمة عن وفاة والدها

شاهد: بوسي تشرح تفاصيل صادمة عن وفاة والدها

للمرة الأولى.. نادين نجيم تشن هجوم على إحدى متابعاتها &#34;بتسدي بوزك&#34;

للمرة الأولى.. نادين نجيم تشن هجوم على إحدى متابعاتها "بتسدي بوزك"

ميريام فارس تواجه أزمة جديدة في الأردن بتهمة الإحتيال

ميريام فارس تواجه أزمة جديدة في الأردن بتهمة الإحتيال

شاهد: خالد سليم يوجه رسالة غامضة عن الخيانة.. من يقصد؟

شاهد: خالد سليم يوجه رسالة غامضة عن الخيانة.. من يقصد؟

شاهد: سوسن بدر تحضر مفاجأة ضخمة لجمهور الخليج

شاهد: سوسن بدر تحضر مفاجأة ضخمة لجمهور الخليج

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب فيديو قديم وجريء له

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب فيديو قديم وجريء له

بالفيديو.. منظم حفل إليسا يكشف عن عدد التذاكر الصادم لحفلها

بالفيديو.. منظم حفل إليسا يكشف عن عدد التذاكر الصادم لحفلها

بعد أنباء الطلاق.. هل عاد علي ربيع لزوجته الثانية من جديد؟

بعد أنباء الطلاق.. هل عاد علي ربيع لزوجته الثانية من جديد؟

شاهد: موسيقار شهير يفتح نيرانه على هاني شاكر &#34;إداري فاشل&#34;

شاهد: موسيقار شهير يفتح نيرانه على هاني شاكر "إداري فاشل"

شاهد: باسم سمرة يشعل السوشيال ميديا برأيه الجريء عن محمد رمضان

شاهد: باسم سمرة يشعل السوشيال ميديا برأيه الجريء عن محمد رمضان

عربي

الرئيس اللبناني: اتصالات ملف ترسيم الحدود البحرية قطعت شوطًا متقدمًا

الرئيس اللبناني: اتصالات ملف ترسيم الحدود البحرية قطعت شوطًا متقدمًا

فيديو: لبنانية تقتحم مصرفا في بيروت للمطالبة بأموالها بقوة

فيديو: لبنانية تقتحم مصرفا في بيروت للمطالبة بأموالها بقوة

اليمن: رئيس مجلس القيادة يبحث مع مستشار ألمانيا تثبيت وقف إطلاق النار

اليمن: رئيس مجلس القيادة يبحث مع مستشار ألمانيا تثبيت وقف إطلاق النار

إصابة 13 شخص بانفجار خزان وقود في سبها جنوبي ليبيا

إصابة 13 شخص بانفجار خزان وقود في سبها جنوبي ليبيا