ملك الأردن يؤكد ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنجدد الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك خلال لقاء جمع الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثانيوثمن العاهل الأردني موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي الداعم لخيار حل الدولتين.وحذر من الاستمرار بالإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تقوض فرص تحقيق السلام، وتعرض المنطقة لمزيد من العنف.من جهته، عبر الرئيس الفرنسي عن تقديره للدور الذي يقوم به الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني في السعي نحو تحقيق السلام في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.وأكد حرص بلاده على توطيد علاقات الصداقة مع المملكة، ومواصلة التنسيق الوثيق بما يخدم مصالحهما المشتركة.