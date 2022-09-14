شؤون فلسطينية

غزة: ورشة توعوية للفتيات ذوات الإعاقة حول الحماية من التحرش الجنسي

غزة: ورشة توعوية للفتيات ذوات الإعاقة حول الحماية من التحرش الجنسي
صورة من داخل الورشة
رام الله - دنيا الوطن
نفذت جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية، ورشة توعوية للفتيات ذوات الإعاقة حول الحماية من التحرش الجنسي، تحت عنوان (لا تلمسني).

وعقدت الجمعية الورشة التوعوية حول الحماية من التحرش
الجنسي لعدد 15 فتاة من ذوات الإعاقة الذهنية وذلك يوم الاثنين الموافق 12/9/2022 الساعة العاشرة صباحا في قاعة المركز بالشمال.

وشملت الورشة تقديم نصائح للفتيات، كما تم التركيز على التربية الإيجابية وحرص الفتيات على حماية أنفسهن بأنفسهن، وليس عن طريق الآخرين.

واستهدفت الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية بهدف لحماية أنفسهم من سلوكيات التحرش بجانب تحفيز وتقدير القيم الإيجابية والمعنوية لهن، وذلك ضمن أنشطة مشروع تحسين البيئة الشاملة والآمنة للنساء من ذوات الإعاقة ودون الإعاقة في قطاع غزة.

وكانت الورشة بتمويل من الوزارة الفدرالية الألمانية للتنمية من خلال "سي بي ام" ألمانيا تنفيذ جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية بالشراكة مع جمعية أطفالنا للصم.

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