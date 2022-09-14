شؤون فلسطينية

الاحتلال يلغي الجلسة المخصصة للنظر في قضية الأسير ناصر أبو حميد

الاحتلال يلغي الجلسة المخصصة للنظر في قضية الأسير ناصر أبو حميد
ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
قررت اللجنة المختصة بالنظر في قضية الإفراج المبكر عن الأسير ناصر أبو حميد مساء اليوم الأربعاء، إلغاء الموعد الذي كان مقررًا للنظر في قضيته في الثامن عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأوضح نادي الأسير في تصريح له، أن اللجنة أبلغت محامي أبو حميد أن إلغاء موعد الجلسة جاء بعد اعتراض قدمته عائلات جنود الاحتلال الذين قتلوا في عمليات المقاومة التي نفّذها وشارك فيها الأسير ناصر.

وطلبت اللجنة جميع الأطراف  (المحامي وعائلات جنود الاحتلال) الاتفاق على موعد آخر، بهدف عقد الجلسة.

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