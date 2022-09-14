بيان صحفي من بروكسل بشأن نقل أسد الله أسدي لإيران



وأعلن النظام الإيراني علناً أنه لا يعترف بقرار المحكمة في بلجيكا وطالب باستمرار بالإفراج عن أسدي وتعويضه عن "إدانته واحتجازه غير القانونيين" في بلجيكا.



وقد دعا الوزراء الأوروبيون رئيس الوزراء البلجيكي إلى "أن يوضح بشكل قاطع أن المعاهدة لن تنطبق على الإرهابيين، وبالتأكيد لن تنطبق على العقل المدبر للإرهاب أسد الله أسدي.

ومن أجل السلامة والأمن المشتركين لجميع الدول الأوروبية، يجب أن يقضي كامل عقوبته في بلجيكا ". مرفق النص الكامل للرسالة والموقعين.



نص الرسالة:



الإرهاب هو تهديد متزايد لقيمنا الديمقراطية. إن محاربته هدف مشترك لجميع الدول الأوروبية، وهو أمر فعال في حماية السلام والأمن الجماعي.



نحن الوزراء السابقون في مختلف الدول الأوروبية نشعر بقلق عميق إزاء احتمالية إطلاق الحكومة البلجيكية سراح أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا لمحاولته تفجير قمة دولية.



أدان القضاء البلجيكي أسدي، وهو واحد من 20 شخصًا فقط على القائمة السوداء للإرهاب في الاتحاد الأوروبي، بتهمة تدبير محاولة تفجير القمة التي نظمتها الحركة المعارضة الإيرانية "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" في فرنسا بتاريخ 30 يونيو 2018.



وحضر المؤتمر عشرات الآلاف من الأشخاص من بينهم مئات الشخصيات الدولية المرموقة من جانبي الأطلسي. وكان العديد من الموقعين على هذا البيان ضحايا محتملين لمؤامرة إرهابية.

من المثير للدهشة أنه بعد أكثر من عامين من التحقيق، أصدر القضاء البلجيكي نهائيًا العقوبة القصوى على أسدي وصرح بشكل لا لبس فيه أنه كان يتصرف نيابة عن الدولة الإيرانية.



كانت هذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها دبلوماسي لدوره في مؤامرة إرهابية في قلب أوروبا، ومن المتوقع أن يكون إطلاق سراح أسدي نتيجة معاهدة بين بلجيكا وإيران تسمح بنقل الأشخاص المحكوم عليهم في أراضي أي من الطرفين إلى أراضي الطرف الآخر.



وتنص المادة 13 من المعاهدة على ما يلي: "يجوز لكل طرف منح العفو أو تخفيف العقوبة وفقًا لدستوره أو القوانين الأخرى".

في غضون ذلك، قالت السلطات الإيرانية مرارًا وتكرارًا علنًا إنها لا تعترف بقرار إدانة أسدي من قبل محكمة بلجيكا.



وكان كبار المسؤولين في طهران، بمن فيهم وزير الخارجية والمتحدث باسم وزارة الخارجية، يطالبون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أسدي.



وسيكون من الوهم التظاهر بأن أسدي سيقضي ما تبقى من عقوبته البالغة 20 عامًا في إيران، الدولة المسؤولة عن محاولة التفجير الإرهابي.



إن إعادة أسدي إلى إيران من شأنه أن يسخر من سيادة القانون في أوروبا ويعزز المزيد من الإفلات من العقاب للحكومة الإيرانية ومسؤوليها المتورطين في الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية.



ومما يزيد الأمر إثارة للقلق حقيقة أن إرهاب الدولة الإيرانية يسير جنبًا إلى جنب مع دبلوماسية الرهائن، حيث يستخدم النظام الأخيرة لحماية نفسه من المساءلة.



كلما واجهت طهران حتى تحديًا ضعيفًا لإرهابها، اعتقلت الغربيين الأبرياء بتهم ملفقة واستغلت محنتهم كورقة مساومة للحصول على تنازلات من الدول الغربية.



وصرحت وسائل الإعلام الإيرانية بوضوح أنه لن يتم إطلاق سراح عدد من هؤلاء الأفراد إلا إذا تم إطلاق سراح أسدي.



من الواضح للغاية أن إيران قد اعتقلت العديد من المواطنين السويديين والفرنسيين والألمان في الأشهر الأخيرة فقط، لتجديد مخزونها من الرهائن الغربيين.



يجب إنهاء هذا الاتجاه، لإنقاذ وتأمين أرواح مواطنيها، يجب على جميع الدول الديمقراطية أن تتبنى سياسة حاسمة والضغط على إيران لوقف هذه السياسة اللاإنسانية.



وتُظهر تجربتنا المباشرة أن إطلاق سراح أسدي تحت أي ذريعة لن يؤدي إلا إلى تعزيز السلوك الإرهابي لطهران في أوروبا، ومن شأنه أن يعرض سلامة وأمن أوروبا والمواطنين الأوروبيين للخطر، ولن يؤدي إلا إلى تعزيز الإفلات من العقاب الذي تمتع به مسؤولو النظام الإيراني على نحو غير ملائم.



إن تطبيق المعاهدة البلجيكية الإيرانية وعودة أسدي سيشكل سابقة خطيرة ويضعف بشكل خطير سيادة القانون.



وسيكون له تأثير هائل على مكافحة أوروبا للإرهاب ويرسل رسالة مفادها أن النظام الإيراني يمكن أن يتهرب من المسؤولية عن الجرائم الدولية الكبرى والإرهاب الجماعي في أوروبا.



وستتحمل بلجيكا مسؤولية جسيمة في هذا الصدد. ../ .. مؤخرًا، في ضوء شكوى قدمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وعدة شخصيات دولية، أصدرت محكمة استئناف بروكسل حكماً مؤقتاً يمنع نقل أسدي إلى إيران.



بصفتنا مسؤولين خدموا الدول الأوروبية ومواطنيها منذ فترة طويلة، فإننا ندعو الحكومة البلجيكية بشكل عاجل إلى إلغاء قرارها بشأن معاهدة "نقل الأشخاص المحكوم عليهم".



على الأقل، يجب على بروكسل أن توضح تمامًا أن المعاهدة لن تنطبق على الإرهابيين، وبالتأكيد لن تنطبق على العقل المدبر للإرهاب أسد الله أسدي.



من أجل السلامة والأمن المشتركين لجميع الدول الأوروبية، يجب أن يقضي كامل عقوبته في بلجيكا.



الموقعون:



يانيز جانسا، رئيس الوزراء السابق، سلوفينيا



إيفيتا راديكوفا، رئيس الوزراء السابق، سلوفاكيا



بيتر رومان، رئيس الوزراء الأسبق، رومانيا



غير هارد هاردي، رئيس الوزراء الأسبق، أيسلندا



فرانز جوزيف يونج، وزير الدفاع الفيدرالي السابق، ألمانيا



ثيو فرانكن، عضو برلمان، وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء والهجرة، بلجيكا



ريزارد كاليش وزير الداخلية والإدارة الأسبق، بولندا



ديفيد جونز، نائب، وزير الدولة السابق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة



آلان فيفيان، وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية، فرنسا



جان إريك إنستام، وزير الدفاع السابق، فنلندا



هورست تيلتشيك، المستشار المقرب للمستشار هيلموث كول، ألمانيا



جون بيري، الوزير السابق للأعمال الصغيرة، إيرلندا



مارسين شفيتشيكي، الوزير السابق للعلاقات الاقتصادية الخارجية، عمدة وارسو السابق، بولندا



كيمو ساسي، وزير النقل والاتصالات السابق، فنلندا



كاريل شوارزنبرج، وزير الخارجية السابق، جمهورية التشيك



فرانسيس زاميت ديميش، وزير الخارجية الأسبق، مالطا



أناتول سالارو، وزير الدفاع الأسبق، مولدوفا



إدوارد سولنز، وزير البيئة الأسبق، أيسلندا



إدوارد لينتنر، وزير الدولة البرلماني في وزارة الداخلية الاتحادية، ألمانيا



ماريو جاليا، عضو برلمان، وزير الدولة السابق لكبار السن والرعاية، مالطا



جوزيبي مورغانتي، وزير الدولة السابق للتربية والثقافة والجامعة، سان مارينو



رام الله - دنيا الوطنأرسلت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة ISJ اليوم رسالة إلى رئيس وزراء بلجيكا، وقعه 21 وزيرًا أوروبيًا سابقًا من جميع أنحاء أوروبا، بشأن إمكانية نقل أسد الله أسدي إلى إيران.أسدي هو إرهابي مدان وقاتل جماعي محتمل، وستؤدي عودته إلى إيران، تحت أي ذريعة، إلى نتائج عكسية وتشجع على المزيد من الإرهاب وتقوض سلامتنا وأمننا في أوروبا.لقد كان رئيس محطة استخبارات النظام الإيراني في أوروبا، والذي وفقًا لوثائق المحكمة كان يدير شبكة من العملاء في أوروبا. كما أن نقل أسدي إلى إيران من شأنه أن يستهزئ بسيادة القانون.