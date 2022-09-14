محكمة بداية رام الله تصدر حكمًا بالأشغال الشاقة لمدانين بتهمة القتل المشترك

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي أمجد شعار، حكماً بإدانة المتهم الأول (ن،ع)، والمتهم الثاني (م،ع) بتهمة القتل القصد بالاشتراك.وأفادت أن القرار جاء سنداً لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على المدانين بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة.وقالت إن الحكم أتى استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة مي رمزي، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.