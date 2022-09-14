منها تجميد تصاريح.. قرارات إسرائيلية عقب عملية معبر (الجلمة)

رام الله - دنيا الوطنقرر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، تجميد كافة التصاريح الخاصة بسكان بلدة كفردان في مدينة جنين.ونقل منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية عن غانتس القول إنه "في أعقاب عملية إطلاق النار بالقرب من معبر جلمة وبناءً على تقييم الأوضاع الأمنية، تقرر تجميد كافة التصاريح، بما في ذلك تصاريح العمل، ما عدا تصاريح الحالات الإنسانية، الخاصة بسكان كفر دان، التي انطلق منها المنفذين".وأضاف أنه "بالإضافة إلى ذلك، سيتم إغلاق معبريْ جلمة وسالم بشكل كامل حتى إشعار آخر".