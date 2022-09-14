شؤون فلسطينية

لبيد يهدد: الجيش سيعمل في كل مكان لا تفرض السلطة الفلسطينية سيطرتها عليه

لبيد يهدد: الجيش سيعمل في كل مكان لا تفرض السلطة الفلسطينية سيطرتها عليه
يائير لبيد
رام الله - دنيا الوطن
هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، بأن الجيش سيعمل في كل مكان لا تستطيع فيه السلطة وأجهزتها الأمنية من فرض سيطرتها وقبضتها عليه.

جاء ذلك في خطاب من لبيد مساء اليوم الأربعاء، للتعقيب على عملية حاجز الجلمة قرب جنين، والتي قتل فيها ضابط إسرائيلي، واستشهد منفذيها الذين تبين أن أحدهما يعمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وقال لبيد إن الجيش والشاباك مستعدان لأي سيناريو من أجل منع ما وصفة "الإرهاب" من رفع رأسه في كافة المناطق.

وأضاف "إسرائيل ستضرب بقوة كل من يحاول المساس بها، ومشاركة عنصر من قوات الأمن الفلسطيني في عملية قتل الضباط الإسرائيلي يشكل تصعيد خطير".

ولفت خلال حديثه أنه "في كل مكان لا تفرض السلطة الفلسطينية فيه النظام العام، لن نتردد في التحرك ونحن على أهبة الاستعداد في جميع الجبهات على خطوط التماس".

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