الرئيس اللبناني: اتصالات ملف ترسيم الحدود البحرية قطعت شوطًا متقدمًا

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إنّ "الاتصالات لإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية قطعت شوطًا متقدمًا، وثمة تفاصيل تقنية يتم درسها لما فيها مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته".وخلال استقباله المجلس التنفيذي الجديد لنقابة المعلوماتية والتكنولوجيا، أكَّد أنّ "إنجاز الترسيم سيمكّن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز، وسيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة إيجابية لبدء الخروج من الأزمة"، فيما تمنى على من سيخلفه في الرئاسة "استكمال تنفيذ عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة فيما آلت اليه الأوضاع في البلاد".يُذكر أنّ هوكستين وصل إلى لبنان، خلال الأيّام الماضية، لإجراء جولة من المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين. وتحدّث عن "تقدّم في المفاوضات"، عقب لقائه رئيس الجمهورية، ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.