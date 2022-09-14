وفد قيادي من الجبهة الشعبيّة يُغادر غزة في جولةٍ خارجية

رام الله - دنيا الوطنغادر وفد قيادي من الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر وأعضاء من المكتب السياسي، اليوم الأربعاء، قطاع غزة، عبر معبر رفح البري متوجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة في رحلةٍ خارجيّة تستهدف عدّة دول عربية.وسيجري الوفد بحسب بيان صادر عن الجبهة الشعبية، خلال الجولة سلسلة لقاءات داخليّة وخارجيّة وجماهيريّة، يلتقي خلالها عددًا من الشخصيات الفلسطينيّة والعربيّة، واستكمال الجولة السابقة في المُخيّمات الفلسطينيّة في سوريا ولبنان، في إطار تفقد أوضاع أبناء شعبنا الفلسطيني.وعَبّرت الجبهة الشعبيّة عن شكرها وتقديرها إلى الشقيقة مصر لتسهيل سفر الوفد القيادي، مؤكدةً على أنّ الوفد القيادي برئاسة نائب الأمين العام سيُناقش مع المصرين آخر الجهود للتخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني خصوصًا في معبر رفح.