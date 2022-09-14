أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية



وقررت اللجنة صرف مبلغ مالي لدعم كلية العودة الجامعية، وصرف مبلغ مالي بغرض استكمال بناء وتشطيب مركز شرطة الشوكة بمحافظة رفح.



وقررت تكليف وزارة المالية بصرف قائمتين جديدتين من الكشوفات المقدمة للصرف من المستحقات لأغراض الزواج والعلاج.



كما اتخذ قرار بتخصيص مبلغ مالي لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، لتدعيم الأجزاء الحرجة المهددة بالانجراف من شاطئ البحر خلال موسم الشتاء القادم.



واعتمدت قرار تخصيص دعم مالي حكومي لمشروع استكمال فتح شارع القدس رقم (1050) بمحافظة غزة.



وشكلت لجنة حكومية برئاسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير سياسة تبادل وجمع البيانات الحكومية.



وقررت اعتماد التوصيات الخاصـة بلجنة استكمال مشروع توسعة شارع الرشيد في منطقة مخيم الشاطئ (عنق الزجاجة).



كما وافقت على توصيات لجنة إنشاء حوض تجميع مياه الأمطار شمال شرق مدينة غزة.



وخصصت اللجنة قطعة أرض لصالح إقامة ورشة الصيادين في ميناء غزة.



وتم في الاجتماع إقرار المبادرة المقدمة من لجنة تعزيز السلوك القيمي للتعامل مع حالات محاولة الانتحار.



وتم المصادقة على خطة تنفيذ جائزة أفضل مبادرة خيرية فردية للعام 2022م.



وقررت اللجنة تشكيل لجنة حكومية دائمة تختص بقضايا المرأة، برئاسة وزارة شئون المرأة وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.



واعتمدت اللجنة إحالة مجموعة من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة ، اليوم الأربعاء، مجموعة من القرارات الجديدة عقب عقد جلستها الأسبوعية.