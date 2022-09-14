"بالفيديو".. الاتحاد الأوروبي يُنظّم حملة لتنظيف شاطئ بحر غزة













خاص دنيا الوطن - عماد أبو سيفنظّم مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، اليوم الأربعاء، حملة لتنظيف شواطئ بحر قطاع غزة، بمشاركة ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، وعدة مؤسسات شبابية، ومئات المتطوعين.وتجمّع قرابة 400 متطوع ومتطوعة، وقاموا بجمع النفايات المُلقاة على الأرض، في مناطق ممتدة على طول ساحل قطاع غزة، كما تخلل الفعالية مسابقة داخل البحر.بدوره، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، "إن الاتحاد الأوربي تواجد على شاط البحر بالتعاون مع مؤسسات وفعاليات شبابية في قطاع غزة، ومبادرة تنظيف شاطئ بحر غزة هي واحدة من المبادرات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي".وأضاف عثمان في حديث لـ"دنيا الوطن"، أن " تنظيف شواطئ قطاع غزة له أهمية خاصة، لما يشهده قطاع غزة من تبعات بيئية خطيرة الممتدة لسنوات، بسبب آثار الحصار الإسرائيلي، وغياب الاهتمام بالقطاع البيئي".وأشار عثمان إلى أن وجود الشباب وقيامهم بدور فاعل في مثل هذه النشاطات، هي رسالة اجتماعية وتوعوية مهمة حول البيئة وأهمية المحافظة عليها، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي لأفكار الشباب المبدعة.بدورها، قالت عضو لجنة الشباب الاستشارية أسيل زين الدين في حديث لـ"دنيا الوطن"، "إن مبادرة الاتحاد الأوربي (بحرنا أحلى)، تهدف لتنظيف شاطئ بحر غزة، وإظهاره بصورة جمالية".ووجهت زين الدين رسالة لزوار شاطئ بحر قطاع غزة ، بأن يحافظوا على نظافة الشاطئ، كونه المتنافس الوحيد لسكان القطاع، لافتةً إلى أن هذه المبادرة تؤكد على حبنا لبلادنا وسعينا للمحافظة عليها، وإظهارها بأفضل صورة.