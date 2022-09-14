دولي

فتح باب التسجيل أمام القوائم لانتخابات (كنيست)

فتح باب التسجيل أمام القوائم لانتخابات (كنيست)
انتخابات كنيست
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، فتح باب تسجيل القوائم لانتخابات (كنيست) رقم 25.

ومن المقرر أن تجري انتخابات (كنيست) في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في حين تتجهز الأحزاب السياسية في إسرائيل من أجل تقديم طلبات قوائم مرشحيها لانتخابات الكنيست المقبلة، وذلك منذ الساعة 13:00 بعد الظهر ولغاية الساعة 17:00 مساء اليوم، وغدا منذ الساعة 16:00 ولغاية الساعة 22:00.

وأوضحت لجنة الانتخابات، أن 55 حزباً طلب تسجيل قوائمهم الانتخابية من مكاتب لجنة الانتخابات المركزية حتى اللحظة، لكن لم يُعرف عدد القوائم التي ترغب بالمنافسة في الانتخابات المقبلة.

كما قررت اللجنة نشر آلاف من المراقبين وكذلك كاميرات لتوثيق عملية فرز الأصوات.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة العالمية&#34;: نهاية وباء (كورونا) باتت قريبة

"الصحة العالمية": نهاية وباء (كورونا) باتت قريبة

(موقع والا): شخصية إماراتية بارزة تتلقى المشورة من مستشارة رئيس الموساد

(موقع والا): شخصية إماراتية بارزة تتلقى المشورة من مستشارة رئيس الموساد

مع انخفاض البنزين.. التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 9.9%

مع انخفاض البنزين.. التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 9.9%

الخارجية الروسية تدحض المزاعم الأوروبية بخصوص وجهة الحبوب الأوكرانية

الخارجية الروسية تدحض المزاعم الأوروبية بخصوص وجهة الحبوب الأوكرانية

اتفاق لإعادة تشكيل (القائمة العربية المشتركة) في إسرائيل

اتفاق لإعادة تشكيل (القائمة العربية المشتركة) في إسرائيل

استطلاع إسرائيلي: تراجع حزب نتنياهو بانتخابات (كنيست)

استطلاع إسرائيلي: تراجع حزب نتنياهو بانتخابات (كنيست)

مسؤول عسكري أمريكي يبحث أمن قناة السويس والسلام بالمنطقة

مسؤول عسكري أمريكي يبحث أمن قناة السويس والسلام بالمنطقة

(مكان): تفاؤل حذر في إسرائيل بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

(مكان): تفاؤل حذر في إسرائيل بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يستعرض سير تنفيذ أجندة الإصلاح التي أقرتها الحكومة

اشتية يستعرض سير تنفيذ أجندة الإصلاح التي أقرتها الحكومة

بالصور: افتتاح معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب

بالصور: افتتاح معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب

عباس زكي يترأس اجتماع مشترك للجنة ومجلس العلاقات العربية والصين الشعبية

عباس زكي يترأس اجتماع مشترك للجنة ومجلس العلاقات العربية والصين الشعبية

الرئيس يفتتح المقر المؤقت لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية &#34;وفا&#34;

الرئيس يفتتح المقر المؤقت لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"

&#34;اللجنة العُليا للمعادلة&#34; تصادق على عدد من الشهادات العلمية

"اللجنة العُليا للمعادلة" تصادق على عدد من الشهادات العلمية

هنية يكشف تفاصيل زيارة وفد (حماس) إلى موسكو

هنية يكشف تفاصيل زيارة وفد (حماس) إلى موسكو

نادي الأسير يُعلن موعد الجلسة الخاصة للنظر بطلب الإفراج المبكر عن الأسير &#34;أبو حميد&#34;

نادي الأسير يُعلن موعد الجلسة الخاصة للنظر بطلب الإفراج المبكر عن الأسير "أبو حميد"

&#34;حريات&#34; يحذر من تفاقم الوضع الصحي للمعتقل الإداري عبد الباسط معطان

"حريات" يحذر من تفاقم الوضع الصحي للمعتقل الإداري عبد الباسط معطان

منوعات

شاهد: بوسي تشرح تفاصيل صادمة عن وفاة والدها

شاهد: بوسي تشرح تفاصيل صادمة عن وفاة والدها

للمرة الأولى.. نادين نجيم تشن هجوم على إحدى متابعاتها &#34;بتسدي بوزك&#34;

للمرة الأولى.. نادين نجيم تشن هجوم على إحدى متابعاتها "بتسدي بوزك"

ميريام فارس تواجه أزمة جديدة في الأردن بتهمة الإحتيال

ميريام فارس تواجه أزمة جديدة في الأردن بتهمة الإحتيال

شاهد: خالد سليم يوجه رسالة غامضة عن الخيانة.. من يقصد؟

شاهد: خالد سليم يوجه رسالة غامضة عن الخيانة.. من يقصد؟

شاهد: سوسن بدر تحضر مفاجأة ضخمة لجمهور الخليج

شاهد: سوسن بدر تحضر مفاجأة ضخمة لجمهور الخليج

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب فيديو قديم وجريء له

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب فيديو قديم وجريء له

بالفيديو.. منظم حفل إليسا يكشف عن عدد التذاكر الصادم لحفلها

بالفيديو.. منظم حفل إليسا يكشف عن عدد التذاكر الصادم لحفلها

بعد أنباء الطلاق.. هل عاد علي ربيع لزوجته الثانية من جديد؟

بعد أنباء الطلاق.. هل عاد علي ربيع لزوجته الثانية من جديد؟

شاهد: موسيقار شهير يفتح نيرانه على هاني شاكر &#34;إداري فاشل&#34;

شاهد: موسيقار شهير يفتح نيرانه على هاني شاكر "إداري فاشل"

شاهد: باسم سمرة يشعل السوشيال ميديا برأيه الجريء عن محمد رمضان

شاهد: باسم سمرة يشعل السوشيال ميديا برأيه الجريء عن محمد رمضان

عربي

فيديو: لبنانية تقتحم مصرفا في بيروت للمطالبة بأموالها بقوة

فيديو: لبنانية تقتحم مصرفا في بيروت للمطالبة بأموالها بقوة

اليمن: رئيس مجلس القيادة يبحث مع مستشار ألمانيا تثبيت وقف إطلاق النار

اليمن: رئيس مجلس القيادة يبحث مع مستشار ألمانيا تثبيت وقف إطلاق النار

إصابة 13 شخص بانفجار خزان وقود في سبها جنوبي ليبيا

إصابة 13 شخص بانفجار خزان وقود في سبها جنوبي ليبيا

ترجيحات بقرار حكومي للعمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الأردن

ترجيحات بقرار حكومي للعمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الأردن