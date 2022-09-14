فتح باب التسجيل أمام القوائم لانتخابات (كنيست)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، فتح باب تسجيل القوائم لانتخابات (كنيست) رقم 25.ومن المقرر أن تجري انتخابات (كنيست) في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في حين تتجهز الأحزاب السياسية في إسرائيل من أجل تقديم طلبات قوائم مرشحيها لانتخابات الكنيست المقبلة، وذلك منذ الساعة 13:00 بعد الظهر ولغاية الساعة 17:00 مساء اليوم، وغدا منذ الساعة 16:00 ولغاية الساعة 22:00.وأوضحت لجنة الانتخابات، أن 55 حزباً طلب تسجيل قوائمهم الانتخابية من مكاتب لجنة الانتخابات المركزية حتى اللحظة، لكن لم يُعرف عدد القوائم التي ترغب بالمنافسة في الانتخابات المقبلة.كما قررت اللجنة نشر آلاف من المراقبين وكذلك كاميرات لتوثيق عملية فرز الأصوات.