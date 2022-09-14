"الصحة العالمية": نهاية وباء (كورونا) باتت قريبة

رام الله - دنيا الوطنأعلن المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن نهاية وباء ​(كورونا)​ باتت قريبة.وكانت قد أعلنت مسؤولة رفيعة في منظمة الصحة العالمية، أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة واقعية لوباء (كوفيد 19)، وذلك بعد تسجيل مليون حالة وفاة بالمرض هذا العام.وقالت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في المنظمة، إن هذه الحصيلة "تفطر القلب"، لأن الاختبارات والعلاجات واللقاحات وإجراءات الصحة العامة جميعها متوافرة للسيطرة على الفيروس.