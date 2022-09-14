شؤون فلسطينية

عباس زكي يترأس اجتماع مشترك للجنة ومجلس العلاقات العربية والصين الشعبية

عباس زكي يترأس اجتماع مشترك للجنة ومجلس العلاقات العربية والصين الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
 ترأس عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية اجتماعاً مشتركاً للجنة ومجلس العلاقات العربية والصين الشعبية.

مع بداية الاجتماع رحب زكي بالأعضاء واستعرض نشاطات المفوضية خلال الفترة السابقة وبخاصة على مستوى تعزيز العلاقات بين حركة فتح والأحزاب العربية في الوطن العربي، والحزب الشيوعي الصيني.. كما تحدث زكي عن الوضع الداخلي للحركة والتحديات التي تواجه الحركة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر العام الثامن وأهمية عقده في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. وناقش المجتمعون الوضع السياسي العام على الساحتين العربية والدولية وما يحيط بالعالم العربي والقضية الفلسطينية خاصة في ظل الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيراتها على الوضع الداخلي الفلسطيني، والتحالفات الدولية الحاصلة في ظل الصراعات الحاصلة في العالم.

وأشار زكي الى الظروف العالمية المعقدة واستغلال اسرائيل لتلك الظروف لتنفيذ سياساتها في الاستمرار بالقتل ومصادرة الأراضي، والاستمرار باقتحام المدن الفلسطينية، واستباحة المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وأوصى المجتمعون بتكثيف نشاطات المفوضية بالاستمرار بالتواصل مع الأحزاب العربية، والقيام بزيارات لهذه الأحزاب لاطلاعهم على جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.




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