"اللجنة العُليا للمعادلة" تصادق على عدد من الشهادات العلمية

عقدت اللجنة العُليا لمعادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعها، اليوم، برئاسة الوزير أ. د. محمود أبو مويس، إذ ناقشت عدداً من القضايا المتعلقة بمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية.



وصادقت اللجنة على معادلة عدد من الشهادات لمختلف الدرجات والتخصصات العلمية؛ والتي تمت معادلتها من قِبل اللجان الفنية، وذلك بعد التأكد من استيفاء هذه الشهادات لشروط المعادلة الواردة في النظام.





وناقشت اللجنة معايير الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية، مؤكدةً أهمية تطوير هذه المعايير لمواكبة التغيرات العالمية؛ بما يضمن الوصول إلى خريجين مميزين يسهمون في التنمية الشاملة في فلسطين.



وأكدت اللجنة متابعة المستجدات على الساحة التعليمية الدولية وأنها تتخذ القرارات المناسبة بالخصوص، مؤكدةً الحرص على تنفيذ سياسة وتوجهات الوزارة بالحفاظ جودة ومخرجات قطاع التعليم العالي.











رام الله - دنيا الوطن