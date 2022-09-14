هنية يكشف تفاصيل زيارة وفد (حماس) إلى موسكو



وتابع هنية، في تصريحات لوكالة نوفوستي الروسية خلال زيارة لمسجد كاتدرائية موسكو، اليوم الأربعاء، أن "الوفد الفلسطيني راضٍ عن زيارة موسكو، حيث تم التوصل حيث إلى قرارات بشأن عدد من القضايا في الشرق الأوسط.



وأضاف "الاتصالات بين روسيا وفلسطين في السنوات الأخيرة اكتسبت "طبيعة منهجية للعلاقات".



ولفت هنية إلى أننا "نتشارك في مواقف عديدة من السياسة الخارجية الروسية. وفي المقابل، فإن روسيا منتبهة لمشاكل فلسطين وعلى وجه الخصوص لحل الصراع العربي الإسرائيلي ووضع القدس مع مراعاة مطالبنا لإسرائيل".











رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن "وفد حماس التقى بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وعقد اجتماعات في دوما الدولة وغيرها من الهيئات، ناقشنا خلالها القضايا الأمنية والمزيد من التعاون، بما في ذلك في الشرق الأوسط".