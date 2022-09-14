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شؤون فلسطينية

"حريات" يحذر من تفاقم الوضع الصحي للمعتقل الإداري عبد الباسط معطان

"حريات" يحذر من تفاقم الوضع الصحي للمعتقل الإداري عبد الباسط معطان
الأسير عبد الباسط معطان
رام الله - دنيا الوطن
حذّر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية من تفاقم الوضعالصحي  للمعتقل الإداري عبد الباسط معطان المصاب بسرطان القولون والغدد،وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته ومعاناته نتيجة سياسة الإهمالالطبي وإنكار إصابته بالسرطان ورفض عرضه على طبيب مختص، في الوقت الذي يحتاج بهالأسير لعلاج فوري وسريع.

وفي اتصال هاتفي مع حريات قالت زوجة الأسير أنّها زارته قبل 10 أيام، وهو يعاني من تعب وهزالوتهيّج في القولون ولا يقوى على ممارسة الأنشطة الرياضية، كما يعاني وضعاً نفسياًصعباً بسبب عدم تقديم العلاج له، وعدم عرضه على أي طبيب منذ اعتقاله.

وأشار حريات إلى أن عبد الباسط معطان القابع في سجن عوفر اكتشف إصابته بالسرطان عام 2018 وأجريت لهعملية استئصال 35 سم من القولون وبعض الغدد اللمفاوية، وحصلت معه مضاعفات نتيجةالعلاج الكيماوي كالتضخم في الكبد وآلام في الظهر، وسافر إلى تركيا لمتابعة علاجهونتيجة الفحوصات المكثفة تبين وجود نشاط سرطاني وحددوا له خطة علاجية وموعداًلفحوصات دورية.

اعتقلت قوات الاحتلال عبد الباسط بتاريخ 21/ 7/2022، بعد شهرين من الإفراج عنه، الأمر الذي حالدون استكمال علاجه في الخارج، ورفضت إدارة السجن تقديم العلاج له داخل السجن،ولغاية الآن لا تعترف إدارة السجن بخطورة حالته الصحية، مما زاد من معاناته وتفاقم وضعه الصحي.

وأكّد حريات أن استمرار سلطات الاحتلال وإدارة السجون وجهازهم الطبيّ برفض إجراء الفحوصاتالدورية للأسرى، هو سبب رئيسي في ازدياد الحالات المرضيّة في السجون، وتعاظمخطورتها، وطالب حريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي،ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، بالتدخل العاجل والفوري لإجبار سلطات الاحتلالالإسرائيلي على تقديم الرعاية الصحية والعلاج الفوري للأسرى المرضى في السجون.

ويذكر أن الأسير عبدالباسط معطان 49 عاماً متزوج وله 4 أبناء، اعتقل مرات عدّة بمجموع 9 أعوام، ويسكنفي برقة قضاء رام الله، في شهر 8 الماضي تم تخفيض قرار اعتقاله الإداري إلى 4شهور، يطالب الأسير وذويه بالإفراج عنه لاستكمال علاجه من السرطان قبل فوات الأوان.

  



 

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