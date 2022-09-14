رئيس البرلمان العربي: تعزيز ممارسة الديمقراطية في الدول العربية يساهم في بناء المجتمعات ونهضتها





ودعا إلى تعزيز البرامج الوطنية المكرسة لتعزيز الديمقراطية وتوطيدها، من خلال زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي كونها قيمة عالمية بما يرسخ أواصر الديمقراطية لبناء عالم أكثر مساواة وشمولا واستدامة، واعتبارها ركنا أصيلا من حقوق الإنسان.



وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن هذا اليوم يمثل فرصة للإشارة إلى النماذج الديمقراطية في البلدان العربية والتي تجسد مفهوم ديمقراطية الشكل والمضمون والتي عززت من الشفافية والمشاركة والحريات والمشاركة في صنع القرار، وأعطت العديد من الدروس، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التثقيف والتوعية السياسية لكل فئات الشعوب العربية، خصوصا الشباب كونها عملية مستدامة.



رام الله - دنيا الوطندعا عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إلى تعزيز مفاهيم الديمقراطية في الدول العربية ودعم البرامج الوطنية المكرسة لتوطيد الديمقراطية، باعتبارها النواة الأساسية لنهضة الشعوب والأمم.جاء ذلك في بيان أصدره اليوم بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام .وأكد "العسومي" حرص البرلمان العربي على إرساء قواعد الديمقراطية وتعزيز مفاهيمها وخلق جيل قادر على ممارسة الديمقراطية الحقيقية لبناء المجتمعات وليس هدمها ، ورفع الوعي العام العربي بالأسس الصحيحة لممارسة الديمقراطية.