فيديو: لبنانية تقتحم مصرفا في بيروت للمطالبة بأموالها بقوة



وذكر بأن السلاح تبين لاحقا أنه من البلاستيك وغير حقيقي.



وتتكرر من حين لآخر حوادث اقتحام المودعين للمصارف اللبنانية للمطالبة بسحب أموالهم المجمدة، مما يعكس خطورة الأوضاع الأمنية في البلاد، التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة.



ويقول المودعون إن البنوك تعمد إلى احتجاز ودائعهم دون سابق إنذار أو تفرض قيودا مشددة على سحبها.













رام الله - دنيا الوطناقتحمت مودعة لبنانية تحمل عبوة بنزين ومسدس، صباح اليوم، مصرفًا في منطقة السوديكو بقرب مقر السفارة الفرنسية للمطالبة بأموالهاووفقًا لما أورده موقع ( سكاي نيوز)، فإن الفتاة تدعى سالي وكان تحمل بحوزتها عبوة بنزين ومسدس، وتصرخ بأعالي صوتها :"أختي عم تموت بالسرطان أريد أموالي".وأفاد الموقع، بأن الشابة مودعة لبنانية، وكانت تطالب بـ20 ألف دولار أميركي لعلاج شقيقتها، وأنها حاولت بشتى الطرق الحصول على أموالها من المصرف دون جدوى.وعلم الموقع من خلال مصادر خاصة، بأن الشابة استطاعت في نهاية المطاف الحصول على المبلغ والخروج من فرع المصرف.