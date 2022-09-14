الغرفة المشتركة: نؤكد على حق الشعب الفلسطيني كسر الحصار والاستفادة من ثرواته الطبيعية

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، اليوم الأربعاء، على حق الشعب الفلسطيني في غزة كسر الحصار والاستفادة من ثرواته الطبيعية.



وقالت خلال المؤتمر الوطني "بالمقاومة نحقق الحلم ونبدد الوهم" في الذكرى 17 للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ، إن "غزة تحررت بسواعد مقاوميها وصمود شعبها وأركعت أباطرة الاحتلال وأسقطت حكوماته".



وتابعت: " في الذكرى الـ17 لدحر الاحتلال نبارك عملية الجلمة ونحي منفذيها الشهداء الأبطال".



وأضافت: "لقد أثبت تحرير غزة فشل مشاريع التسوية والتنسيق مع الاحتلال فلا حوار مع المحتل إلا عبر فوهة البنادق وراجمات الصواريخ".



وشدّدت على أن "المقاومة موحدة في فلسطين حتى دحر الاحتلال عن أرضنا".











رام الله - دنيا الوطن