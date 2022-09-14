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شؤون فلسطينية

"المالكي" يُودع سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى دولة فلسطين

"المالكي" يُودع سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
ودع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي،
اليوم الأربعاء في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان المعتمد لدى دولة فلسطين سعادة السفير ماسايوكي ماغوشي، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين والذي شغل منصبه منذ نوفمبر 2019.

أشاد الوزير د. المالكي، في بداية اللقاء، بالعلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين الصديقين، مضيفاً ان اليابان من أهم الدول المانحة لدولة فلسطين.

وأشار الى أن المساعدات الرسمية اليابانية المقدمة لفلسطين منذ عام 1993 والتي تزيد عن 2.2 مليار دولار. كما ثمن دعمهم في العديد من المشاريع سواء في مجالات الصحة، أو التعليم أو الطاقة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.

كما شكر الوزير د. المالكي اليابان على دعمهم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بحوالي 3.7 مليون دولار موجهة لبرنامج المساعدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين. وأشاد بجهود السيد ماغوشي في متابعة العمل في المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا في إطار مؤتمر دول شرق آسيا لدعم التنمية في فلسطين (سيباد) والذي أُطلق بمبادرة يابانية، بهدف نقل التجارب الناجحة والمعرفة من دول شرق آسيا إلى دولة فلسطين، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية، والتأكيد على أهميتها في تعزيز اقتصاد دولة فلسطين من خلال تطوير الصناعات الزراعية وتشجيع الاستثمار والتجارة وإيجاد فرص عملللشباب الفلسطيني، والتعاون الإقليمي مع الدول المجاورة. 

وتمنى الوزير د. رياض المالكي التوفيق والنجاح للسفير ماغوشي في مهامه الجديدة.

وبدوره، أكد السفير ماغوشي على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، كما شكر طاقم وزارة الخارجية والمغتربين لما لمسه من تعاون ومساعدة ساهمت في نجاح مهامه، متمنياً التقدم والازدهار والسلام لفلسطين وشعبها.

حضر الاجتماع رئيس المراسم السفيرة عبير الرمحي، مدير ادارة اسيا مستشار أول رنا أبو حاكمة ، ومن وحدة الاعلام سكرتير ثالث كاميليا ابو الحاج ومن مكتب الوزير سكرتير ثالث ميرا قطاطو.

ومن الجانب الياباني الملحق السياسي  نايوكي تيرجيما.

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