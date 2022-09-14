شؤون فلسطينية

غزة: إجراء أول عملية زراعة قرنية

غزة: إجراء أول عملية زراعة قرنية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير وحدة زراعة الأعضاء بوزارة الصحة في قطاع غزة د.يحي خضر، أنه تم إجراء أول عملية زراعة قرنية لامرأة فلسطينية كانت تعاني من فقدان الرؤية بإحدى عينيها وذلك للمرة الأولى بعد إطلاق الحملة الوطنية لزراعة القرنية.

وقال خضر في تصريح صحفي: إنه "تم زراعة قرنية للمرة الأولى عام 2013م وهذه المرة الثانية تتم زراعة قرنية من شخص متوفي  على يد أطباء من قطاع غزة".

وأضاف: "كانت تعتمد زراعة القرنية على القرنيات المستوردة من الخارج،من جديد أعلنت وزارة الصحة حملة وطنية للتبرع بقرنيات".

وأوضح أن الحملة نتج عنها القرنية الأولى الجديدة من متوفي قبل ثلاث أيام،تم زراعتها لمريضة لا تستطيع الرؤية والعملية تكللت بالنجاح.

وبين أن الأعضاء المسموح التبرع بها شرعاً وقانوناً،النوع الأول الممكن التبرع بها من الأحياء إلى الأحياء (زراعة الكلى،جزء من الكبد والنخاغ،جزء من الرئتين)،النوع الثاني من الأموات إلى الأحياء كزراعة القرنيات.

أخبار ذات صلة

الإسلامية المسيحية تدعو إلى مساندة التجمعات البدوية في مواجهة مخطط الترحيل القسري

الإسلامية المسيحية تدعو إلى مساندة التجمعات البدوية في مواجهة مخطط الترحيل القسري

غزة: &#34;المالية&#34; تعلن موعد صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر يوليو

غزة: "المالية" تعلن موعد صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر يوليو

&#34;الخارجية&#34; تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف التهويد التدريجي للأقصى قبل فوات الأوان

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف التهويد التدريجي للأقصى قبل فوات الأوان

قيادي فلسطيني يكشف ما ستناقشه اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها اليوم

قيادي فلسطيني يكشف ما ستناقشه اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها اليوم

صورة: إعلام الاحتلال يكشف هوية الضابط الذي قُتل بعملية حاجز الجلمة قرب جنين

صورة: إعلام الاحتلال يكشف هوية الضابط الذي قُتل بعملية حاجز الجلمة قرب جنين

غزة: وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل دوائر الترخيص

غزة: وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل دوائر الترخيص

(أمان) يطالب ببلورة سياسة وطنية لإدارة الأملاك الوقفية وإصدار قانون موحد بالضفة وغزة

(أمان) يطالب ببلورة سياسة وطنية لإدارة الأملاك الوقفية وإصدار قانون موحد بالضفة وغزة

بعد تصريح عثمان لـ &#34;دنيا الوطن&#34;.. مجدلاني يتحدث عن موعد صرف شيكات الشؤون

بعد تصريح عثمان لـ "دنيا الوطن".. مجدلاني يتحدث عن موعد صرف شيكات الشؤون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تدعو إلى مساندة التجمعات البدوية في مواجهة مخطط الترحيل القسري

الإسلامية المسيحية تدعو إلى مساندة التجمعات البدوية في مواجهة مخطط الترحيل القسري

غزة: إجراء أول عملية زراعة قرنية

غزة: إجراء أول عملية زراعة قرنية

غزة: وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل دوائر الترخيص

غزة: وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل دوائر الترخيص

(أمان) يطالب ببلورة سياسة وطنية لإدارة الأملاك الوقفية وإصدار قانون موحد بالضفة وغزة

(أمان) يطالب ببلورة سياسة وطنية لإدارة الأملاك الوقفية وإصدار قانون موحد بالضفة وغزة

قطاع غزة: وفاة طفلة و8 إصابات في 25 حادث سير بـ 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: وفاة طفلة و8 إصابات في 25 حادث سير بـ 24 ساعة الماضية

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الأشهر الثمانية الماضية

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الأشهر الثمانية الماضية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

تعرف على أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

منوعات

شاهد: بوسي تشرح تفاصيل صادمة عن وفاة والدها

شاهد: بوسي تشرح تفاصيل صادمة عن وفاة والدها

للمرة الأولى.. نادين نجيم تشن هجوم على إحدى متابعاتها &#34;بتسدي بوزك&#34;

للمرة الأولى.. نادين نجيم تشن هجوم على إحدى متابعاتها "بتسدي بوزك"

ميريام فارس تواجه أزمة جديدة في الأردن بتهمة الإحتيال

ميريام فارس تواجه أزمة جديدة في الأردن بتهمة الإحتيال

شاهد: خالد سليم يوجه رسالة غامضة عن الخيانة.. من يقصد؟

شاهد: خالد سليم يوجه رسالة غامضة عن الخيانة.. من يقصد؟

شاهد: سوسن بدر تحضر مفاجأة ضخمة لجمهور الخليج

شاهد: سوسن بدر تحضر مفاجأة ضخمة لجمهور الخليج

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب فيديو قديم وجريء له

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب فيديو قديم وجريء له

بالفيديو.. منظم حفل إليسا يكشف عن عدد التذاكر الصادم لحفلها

بالفيديو.. منظم حفل إليسا يكشف عن عدد التذاكر الصادم لحفلها

بعد أنباء الطلاق.. هل عاد علي ربيع لزوجته الثانية من جديد؟

بعد أنباء الطلاق.. هل عاد علي ربيع لزوجته الثانية من جديد؟

شاهد: موسيقار شهير يفتح نيرانه على هاني شاكر &#34;إداري فاشل&#34;

شاهد: موسيقار شهير يفتح نيرانه على هاني شاكر "إداري فاشل"

شاهد: باسم سمرة يشعل السوشيال ميديا برأيه الجريء عن محمد رمضان

شاهد: باسم سمرة يشعل السوشيال ميديا برأيه الجريء عن محمد رمضان

عربي

اليمن: رئيس مجلس القيادة يبحث مع مستشار ألمانيا تثبيت وقف إطلاق النار

اليمن: رئيس مجلس القيادة يبحث مع مستشار ألمانيا تثبيت وقف إطلاق النار

إصابة 13 شخص بانفجار خزان وقود في سبها جنوبي ليبيا

إصابة 13 شخص بانفجار خزان وقود في سبها جنوبي ليبيا

ترجيحات بقرار حكومي للعمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الأردن

ترجيحات بقرار حكومي للعمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الأردن

&#34;محدث&#34;.. وفاتان و14 إصابة إثر انهيار عمارة سكنية في العاصة عمان

"محدث".. وفاتان و14 إصابة إثر انهيار عمارة سكنية في العاصة عمان