غزة: إجراء أول عملية زراعة قرنية

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير وحدة زراعة الأعضاء بوزارة الصحة في قطاع غزة د.يحي خضر، أنه تم إجراء أول عملية زراعة قرنية لامرأة فلسطينية كانت تعاني من فقدان الرؤية بإحدى عينيها وذلك للمرة الأولى بعد إطلاق الحملة الوطنية لزراعة القرنية.وقال خضر في تصريح صحفي: إنه "تم زراعة قرنية للمرة الأولى عام 2013م وهذه المرة الثانية تتم زراعة قرنية من شخص متوفي على يد أطباء من قطاع غزة".وأضاف: "كانت تعتمد زراعة القرنية على القرنيات المستوردة من الخارج،من جديد أعلنت وزارة الصحة حملة وطنية للتبرع بقرنيات".وأوضح أن الحملة نتج عنها القرنية الأولى الجديدة من متوفي قبل ثلاث أيام،تم زراعتها لمريضة لا تستطيع الرؤية والعملية تكللت بالنجاح.وبين أن الأعضاء المسموح التبرع بها شرعاً وقانوناً،النوع الأول الممكن التبرع بها من الأحياء إلى الأحياء (زراعة الكلى،جزء من الكبد والنخاغ،جزء من الرئتين)،النوع الثاني من الأموات إلى الأحياء كزراعة القرنيات.