غزة: وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل دوائر الترخيص

يأتي ذلك للاطلاع على سير العمل بداخلهم ومتابعة حملة التخفيضات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تشمل رسوم ترخيص مركبات النقل العمومي.بدوره أطلع أبو شرخ على سير العمل وإنجاز معاملات المواطنين داخل دوائر الترخيص مؤكداً على ضرورة الإسراع في إنجاز المعاملات بما يخفف على المواطنين ساعات الانتظار.وأوضح أبو شرخ أن وزارته تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والسعي في تطوير منظومة العمل داخل دوائر الترخيص المنتشرة عبر المحافظات الخمسة.أكد أبو شرخ على ضرورة تسوية المواطنين لأوضاعهم القانونية فيما يخص مركباتهم والسير على الطريق بشكل قانوني.وثمن أبو شرخ الدور الكبير الذي يقوم به موظفو دوائر الترخيص في خدمة المواطنين وإنجاز المعاملات بأسرع وقت وأقل جهد.