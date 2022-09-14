بعد تصريح عثمان لـ "دنيا الوطن".. مجدلاني يتحدث عن موعد صرف شيكات الشؤون

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، مساء أمس الثلاثاء، أعلن أنه تم تحويل الدفعة المخصصة بـ "الشؤون الاجتماعية" لخزينة السلطة.





وأفاد عثمان في حديث مع "دنيا الوطن" أنه تم تحويل الدفعة المخصصة للشؤون الاجتماعية وهي بقيمة 28.5 مليون يورو.





وتوقع عثمان خلال حديثه، أن يتم صرف مخصصات الشؤون خلال أسبوع أو أسبوعين أي قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وقال مجدلاني: تأكد بالأمس، أن الاتحاد الأوروبي قد حول حصته البالغة 28 مليون يورو وبالتالي ننتظر جواب من الاتحاد الأوروبي لأننا قمنا بتسليمه كل البيانات المتصلة بالدفعة الجديدة".