بعد تصريح عثمان لـ "دنيا الوطن".. مجدلاني يتحدث عن موعد صرف شيكات الشؤون
توقع وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، أن يتم الإعلان عن صرف دفعة مستحقات الشؤون الاجتماعية، قبل نهاية الشهر الجاري.
وأكد في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن هذه الدفعة ستصرف كاملة، وتشمل 116 ألف مستفيد، منهم 81 ألف في قطاع غزة، 35 ألف في الضفة الغربية، بواقع حوالي 137 مليون شيكل".
وقال مجدلاني: تأكد بالأمس، أن الاتحاد الأوروبي قد حول حصته البالغة 28 مليون يورو وبالتالي ننتظر جواب من الاتحاد الأوروبي لأننا قمنا بتسليمه كل البيانات المتصلة بالدفعة الجديدة".
وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، مساء أمس الثلاثاء، أعلن أنه تم تحويل الدفعة المخصصة بـ "الشؤون الاجتماعية" لخزينة السلطة.
وأفاد عثمان في حديث مع "دنيا الوطن" أنه تم تحويل الدفعة المخصصة للشؤون الاجتماعية وهي بقيمة 28.5 مليون يورو.
وتوقع عثمان خلال حديثه، أن يتم صرف مخصصات الشؤون خلال أسبوع أو أسبوعين أي قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.
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