اليمن: رئيس مجلس القيادة يبحث مع مستشار ألمانيا تثبيت وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أمس الثلاثاء، مع المستشار الألماني أولاف شولتس تثبيت وقف إطلاق النار في البلد العربي.وبحسب (وكالة الأناضول)، فقد جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة الألمانية برلين، غداة وصول العليمي إليها في زيارة تستغرق عدة أيام، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".وبحث الجانبان "مسار الهدنة وخروقات المليشيات الحوثية والدور الألماني والدولي المطلوب لتثبيت وقف إطلاق النار، وإلزام الحوثيين بالوفاء بتعهداتهم بموجب الهدنة، خصوصا فتح طرق تعز (جنوب غرب) والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة (غرب)".وفي 2 آب/ أغسطس الماضي، وافقت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي على تمديد ثالث للهدنة الإنسانية مدة شهرين، التي بدأت في 2 أبريل/ نيسان الفائت برعاية الأمم المتحدة.كما تطرق اللقاء إلى "المستجدات اليمنية، بما فيها الأزمة الإنسانية، وجهود إحلال السلام والاستقرار في البلاد".واستعرض الجانبان أيضا "مجالات التعاون بين البلدين، وفرص استئناف عمل المؤسسات الإنمائية الألمانية، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في مختلف المجالات"، وفق الوكالة.وخلال اللقاء، أكد العليمي "التزام المجلس الرئاسي والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا".ويُقصد بالمرجعيات الثلاث قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.ودعا العليمي "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الإنسانية، ورفضها المستمر للتعاطي مع كافة الجهود السلمية".فيما أعرب المستشار الألماني عن أمله بـ"تمديد وتوسيع الهدنة في اليمن، والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والشروع في مفاوضات جادة تلبي مصالح وتطلعات جميع اليمنيين"، بحسب الوكالة.وتعدّ هذه أول زيارة رسمية يقوم بها العليمي إلى ألمانيا منذ أن تسلم قيادة اليمن في أبريل الماضي، وفق مراسل الأناضول.ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.