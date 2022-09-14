"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الأشهر الثمانية الماضية

رام الله - دنيا الوطنأفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن ارتفاعاً طرأ على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال الأشهر الثمانية الماضية الأولى من عام 2022.وأوضح "الإحصاء"، في تقرير بهذا الخصوص، صدر اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفع بنسبة 3.51%، بواقع 4.49% في القدس، وبنسبة 3.46% في الضفة الغربية، وبنسبة 3.06% في قطاع غزة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق.وبالمقارنة مع الشهر السابق سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر آب 2022 انخفاضاً مقداره 0.48%، نتيجة لانخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 13.83%، و"الديزل" بمقدار 5.61%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 5.90%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بمقدار 1.44%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.14%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 9.21%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.78%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.68%، وأسعار البيض بنسبة 2.12%.انخفضت أسعار السلع الآتية في فلسطين لتبلغ بالمتوسط؛ البنزين "95" 6.48 شيقل/1لتر، والسولار 5.98 شيقل/1لتر، الدجاج 14 شيقلا/1كغم، وطحين أبيض اكسترا 151 شيقلا/50كغم، ولحم الغنم 86 شيقلا/1كغم، على الرغم من ارتفاع سعر البندورة عناقيد 5 شواقل/1كغم، والكوسا والزهرة 6 شواقل/1كغم لكل منهما، والبصل والبطاطا 3 شواقل/1كغم لكل منهما، والبيض 16 شيقلا/2كغم.وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آب 2022 مع شهر آب 2021 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.16%، بواقع 4.47% في القدس، وبنسبة 3.57% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.04% في قطاع غزة.تراجع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في القدسسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضا حادا مقداره 1.06% خلال شهر آب 2022، مقارنة مع شهر تموز 2022، نتيجة لانخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 18.15%، و"البنزين" بمقدار 16.81%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 12.46%، وأسعار البطاطا بمقدار 7.32%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.17%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.66%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.46%، وأسعار الخبز بنسبة 5.49%.وسجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ السولار 6.45 شيقل/1لتر، والبنزين "95" 6.79 شيقل/1لتر، والبصل 3 شواقل/1كغم، والبطاطا 4 شواقل/1كغم، والدجاج 20 شيقلا/1كغم، وزيت الذرة 37 شيقلا/3لتر، على الرغم من ارتفاع سعر البندورة عناقيد 7 شواقل/1كغم، والكوسا 10 شواقل/1كغم، والزهرة 15 شيقلا/1كغم، والخبز 6 شواقل/اكغم.تراجع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزةسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.40% خلال شهر آب 2022، مقارنة مع شهر تموز 2022، ويعود ذلك الى انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 7.58%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.57%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 4.05%، و"الديزل" بمقدار 1.76%، وأسعار الخبز بمقدار 3.96%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بمقدار 1.54%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 14.94%، وأسعار البيض بنسبة 7.03%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 5.09%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.30%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.09%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.17%.انخفضت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 14 شيقلا/1كغم، والعنب والتين 5 شواقل/1كغم لكل منهما، والاجاص 6 شواقل/1كغم، والبنزين "95" 6.69 شيقل/1لتر، والسولار 6.15 شيقل/1لتر، والخبز 7.5 شيقل/الربطة، وطحين أبيض السلام 108 شواقل/50كغم، على الرغم من ارتفاع سعر البصل 2 شيقلا/1كغم، والبيض 14 شيقلا/2كغم، والبندورة عناقيد 3 شواقل/1كغم، والبامية 10 شواقل/1كغم، والزهرة 4 شواقل/1كغم، البطاطا 2 شيقلا/1كغم، ولحم الغنم 56 شيقلا/1كغم، ولحم العجل 44 شيقلا/1كغم.تراجع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربيةسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.39% خلال شهر آب 2022 مقارنة مع شهر تموز 2022، ويعزى ذلك الى انخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 13.27%، و"الديزل" بمقدار 4.95%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 5.76%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.57%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بمقدار 1.36%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.80%، وأسعار البطاطا بنسبة 5.00%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 4.80%، والفواكه الطازجة بنسبة 2.00%.انخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ البنزين "95" 6.34 شيقل/1لتر، والسولار 5.95 شيقل/1لتر، الدجاج 13 شيقلا/1كغم، ولحم الغنم 84 شيقلا/1كغم، وطحين أبيض اكسترا 152 شيقلا/50كغم، على الرغم من ارتفاع سعر البندورة عناقيد 5 شواقل/1كغم، والكوسا 7 شواقل/1كغم، والبصل 3 شواقل/1كغم، والبطاطا 4 شواقل/1كغم.