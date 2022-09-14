شؤون فلسطينية

الفصائل الفلسطينية تعلّق على عملية حاجز الجلمة قرب جنين

الفصائل الفلسطينية تعلّق على عملية حاجز الجلمة قرب جنين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علّقت الفصائل الفلسطينية، صباح اليوم، على عملية حاجز الجلمة، والتي أدت إلى مقتل  ضابط إسرائيلي خلال تبادل لإطلاق النار مع فلسطينيين بالقرب من حاجز الجلمة ليلًا.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن "جنين تواصل قتالها ومقاومتها ضد المحتل وترسم معالم مرحلة جديدة عنوانها الثورة المستمرة."

واعتبرت الجهاد الإسلامي "عملية الجلمة انتقال نوعي مهم في مواجهة الاقتحامات العدوانية ورسالة مُعمدة بالدم وبقوة المقاومة التي لن تتساهل وتتخلى عن واجباتها للدفاع عن الشعب والأرض والمقدسات".

وقالت، إن "عملية الجلمة انتقال نوعي مهم في مواجهة الاقتحامات العدوانية ورسالة مُعمدة بالدم وبقوة المقاومة التي لن تتساهل وتتخلى عن واجباتها للدفاع عن الشعب والأرض والمقدسات".

وقالت الجبهة الشعبية، إن "اشتباك اليوم يؤكّد أنّ ثقافة المقاومة والاستشهاد متأصلة في وجدان أبناء شعبنا، وأنّ الدفاع عن الوطن هي السمة الطبيعيّة والنهج الذي يجب أن يحكم أداء أفراد الأجهزة الأمنيّة".

أما لجان المقاومة، فقالت إن "عملية حاجز الجلمة البطولية تدلل على جهوزية وقدرة المقاومة وشبابنا المقاوم على توجيه الضربات القوية لجنود الاحتلال وتمسك شعبنا بالمقاومة كنهج قادر على ردع ولجم العدو الصهيوني وكسر هيبته"

وأكدت حركة المجاهدين أن "عملية جنين تثبت فشل سياسات الاحتلال في كسر حالة الثورة والمقاومة في الضفة، وتؤكد إصرار مقاومينا في الضفة على تبني خيار المقاومة، وقدرتهم على تجاوز كافة المؤامرات".

وقالت حركة المجاهدين "ننعى بكل فخر واعتزاز شهيدا عملية جنين البطولية: أحمد أيمن عابد، وعبد الرحمن هاني عابد، اللذان رسما بدمائهما طريق التحرير والعودة".

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