دولي

الخارجية الروسية تدحض المزاعم الأوروبية بخصوص وجهة الحبوب الأوكرانية

الخارجية الروسية تدحض المزاعم الأوروبية بخصوص وجهة الحبوب الأوكرانية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن السياسيين الأوروبيين يستمرون في إصرارهم على الخداع فيما يتعلق بنتائج ما يسمى صفقة الحبوب.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد أشارت زاخاروفا، إلى أن الجانب الأوروبي لا يزال يزعم بأن الحبوب الأوكرانية تذهب إلى "البلدان الأشد احتياجا والأكثر فقرا".

وترى ممثلة الخارجية الروسية، أنهم يفعلون ذلك وهم يأملون بأن لا يدقق أحد في مثل هذه التصريحات، وبأن وسائل الإعلام الغربية الخاضعة لهم، لن تولي الاهتمام كالعادة بمثل هذه "الأشياء الصغيرة"، أي بالحقائق.

ونوهت زخاروفا بأن "الإحصاءات والبيانات المفصلة عن هذا الموضوع، موجودة في متناول الجميع ويمكن الحصول عليها: توجد على موقع الأمم المتحدة في الإنترنت مع حلول يوم 12 سبتمبر، بيانات مركز التنسيق المشترك الخاص بمبادرة الحبوب وفيها معلومات تتعلق بكل سفينة مشاركة في العملية. ركزوا الانتباه على عمود - بلد الوجهة والوصول".

ووفقا لها، يستطيع الآن، كل واحد أن يخرج باستنتاجاته حول أي البلدان هي الآن الأكثر احتياجا والأكثر فقرا.

وقالت: "وإذا لم يكن الأمر كذلك، فليقم الذين ينكرون الواقع بنشر مخطط إعادة التوزيع الثانوي لهذه البضائع، وبنفس الطريقة البسيطة التي يسهل الوصول إليها".

أخبار ذات صلة

مع انخفاض البنزين.. التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 9.9%

مع انخفاض البنزين.. التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 9.9%

اتفاق لإعادة تشكيل (القائمة العربية المشتركة) في إسرائيل

اتفاق لإعادة تشكيل (القائمة العربية المشتركة) في إسرائيل

استطلاع إسرائيلي: تراجع حزب نتنياهو بانتخابات (كنيست)

استطلاع إسرائيلي: تراجع حزب نتنياهو بانتخابات (كنيست)

مسؤول عسكري أمريكي يبحث أمن قناة السويس والسلام بالمنطقة

مسؤول عسكري أمريكي يبحث أمن قناة السويس والسلام بالمنطقة

(مكان): تفاؤل حذر في إسرائيل بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

(مكان): تفاؤل حذر في إسرائيل بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

تجدد القتال بين أرمينيا وأذربيجان

تجدد القتال بين أرمينيا وأذربيجان

للمرة الأولى من نوعها.. شاهد: مسؤول عسكري مغربي كبير يصل إلى إسرائيل

للمرة الأولى من نوعها.. شاهد: مسؤول عسكري مغربي كبير يصل إلى إسرائيل

الاحتلال يعلن عن مناورة عسكرية في خليج حيفا

الاحتلال يعلن عن مناورة عسكرية في خليج حيفا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل دوائر الترخيص

غزة: وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل دوائر الترخيص

(أمان) يطالب ببلورة سياسة وطنية لإدارة الأملاك الوقفية وإصدار قانون موحد بالضفة وغزة

(أمان) يطالب ببلورة سياسة وطنية لإدارة الأملاك الوقفية وإصدار قانون موحد بالضفة وغزة

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الأشهر الثمانية الماضية

"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الأشهر الثمانية الماضية

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

قلقيلية: وقفة اسنادية للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

قلقيلية: وقفة اسنادية للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

بينهم فلسطينيون.. إنقاذ مركب على متنه 300 شخص قبالة سواحل إيطاليا

بينهم فلسطينيون.. إنقاذ مركب على متنه 300 شخص قبالة سواحل إيطاليا

شرطة بيت لحم تضبط 1464 عبوة من &#34;غاز الضحك&#34;

شرطة بيت لحم تضبط 1464 عبوة من "غاز الضحك"

منوعات

شاهد: بوسي تشرح تفاصيل صادمة عن وفاة والدها

شاهد: بوسي تشرح تفاصيل صادمة عن وفاة والدها

للمرة الأولى.. نادين نجيم تشن هجوم على إحدى متابعاتها &#34;بتسدي بوزك&#34;

للمرة الأولى.. نادين نجيم تشن هجوم على إحدى متابعاتها "بتسدي بوزك"

ميريام فارس تواجه أزمة جديدة في الأردن بتهمة الإحتيال

ميريام فارس تواجه أزمة جديدة في الأردن بتهمة الإحتيال

شاهد: خالد سليم يوجه رسالة غامضة عن الخيانة.. من يقصد؟

شاهد: خالد سليم يوجه رسالة غامضة عن الخيانة.. من يقصد؟

شاهد: سوسن بدر تحضر مفاجأة ضخمة لجمهور الخليج

شاهد: سوسن بدر تحضر مفاجأة ضخمة لجمهور الخليج

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب فيديو قديم وجريء له

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب فيديو قديم وجريء له

بالفيديو.. منظم حفل إليسا يكشف عن عدد التذاكر الصادم لحفلها

بالفيديو.. منظم حفل إليسا يكشف عن عدد التذاكر الصادم لحفلها

بعد أنباء الطلاق.. هل عاد علي ربيع لزوجته الثانية من جديد؟

بعد أنباء الطلاق.. هل عاد علي ربيع لزوجته الثانية من جديد؟

شاهد: موسيقار شهير يفتح نيرانه على هاني شاكر &#34;إداري فاشل&#34;

شاهد: موسيقار شهير يفتح نيرانه على هاني شاكر "إداري فاشل"

شاهد: باسم سمرة يشعل السوشيال ميديا برأيه الجريء عن محمد رمضان

شاهد: باسم سمرة يشعل السوشيال ميديا برأيه الجريء عن محمد رمضان

عربي

اليمن: رئيس مجلس القيادة يبحث مع مستشار ألمانيا تثبيت وقف إطلاق النار

اليمن: رئيس مجلس القيادة يبحث مع مستشار ألمانيا تثبيت وقف إطلاق النار

إصابة 13 شخص بانفجار خزان وقود في سبها جنوبي ليبيا

إصابة 13 شخص بانفجار خزان وقود في سبها جنوبي ليبيا

ترجيحات بقرار حكومي للعمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الأردن

ترجيحات بقرار حكومي للعمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الأردن

&#34;محدث&#34;.. وفاتان و14 إصابة إثر انهيار عمارة سكنية في العاصة عمان

"محدث".. وفاتان و14 إصابة إثر انهيار عمارة سكنية في العاصة عمان