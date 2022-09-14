اتفاق لإعادة تشكيل (القائمة العربية المشتركة) في إسرائيل





ووقع حزبا "الجبهة" و"العربية للتغيير" الليلة الماضية، اتفاقاً لإعادة تشكيل (القائمة المشتركة)، وينتظران موافقة التجمع عليه.



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن المقاعد الستة الأولى في القائمة ستكون على النحو التالي، أيمن عودة، أحمد الطيبي، سامي أبو شحادة، عائدة توما سليمان، عوفر كسيف، وأمطانس شحادة بالتناوب.



وفي اليمين قرر حزب (نوعام) خوض الانتخابات بمفرده وعدم مواصلة الشراكة مع (الصهيونية الدينية) بسبب جدل حول تشكيلة القائمة.





هذا ولم يعلن (ليكود)، بزعامة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بعد، عن هوية المرشحين في الأماكن المضمونة .



أما حزب (هناك مستقبل)، فقد أعلن أمس عن قائمة مرشحيه التي لم تتغير بشكل ملحوظ عن القائمة في (كنيست) الحالية، إذ يترأسها رئيس الوزراء الحالي، يائير لبيد، وتحتل المرتبة الثانية الوزيرة، اورنا باربيباي.



رام الله - دنيا الوطنيفتتح اليوم في إسرائيل، باب تقديم القوائم لانتخابات (كنيست) إلى لجنة الانتخابات المركزية، علما بان الموعد الأخير لذلك هو منتصف ليلة غدٍ الخميس.